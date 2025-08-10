Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Nagy a baj: lezárták a 7-es főutat

2025. augusztus 10. 18:07
A hatóságok még végzik a mentést.

Motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott a Balatoni úton, azaz a 7-es főúton, a Sport utca közelében, Szabadbattyánban - írja a Katasztrófavédelem. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

