Rohant a tűzoltó: brutális baleset a 8-as főúton

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 19:03
Az érintett útszakaszon irányítják a forgalmat.

Összeütközött két gépkocsi a 8-as főút 113-as kilométerénél, Jánosházánál - írja a Katasztrófavédelem. A sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
