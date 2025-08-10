Rohant a tűzoltó: brutális baleset a 8-as főúton

Összeütközött két gépkocsi a 8-as főút 113-as kilométerénél, Jánosházánál - írja a Katasztrófavédelem. A sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom.
