Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas bejelentést tett Zacher Gábor, megszületett a döntés

zacher gábor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 08:14
nagykövetbejelentés
Sűrű éve van Zacher Gábornak. Nemrég nyugdíjba vonult, igaz, csak papíron, hiszen továbbra is aktívan dolgozik orvosként és mentőorvosként. Hamarosan megjelenik harmadik könyve, a Zacher 3.0, és most újabb feladatot is vállalt: jószolgálati nagykövetként segíti az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját.

Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést” – mondja Zacher Gábor. – „A mentők és az egészségügy világa mindig is a mindennapjaim része volt, és örömmel vállalok minden olyan szerepet, amellyel akár közvetett módon is segíthetek a betegeknek. A Mentőalapítvány munkáját évek óta figyelemmel kísérem és nagyra tartom, az pedig külön öröm, hogy az alelnök, Dr. Czakler Éva régi kollégám és barátom.

Zacher Gábor
Zacher Gábor / Fotó: Flajsz Péter

Az együttműködés célja a társadalom edukációja egészségügyi és egészségvédelmi témákban, valamint a civil és vállalati támogatói bázis erősítése annak érdekében, hogy a Mentőalapítvány továbbra is innovatív eszközökkel és programokkal segíthesse a mentők munkáját.

A Mentőalapítvány és Zacher Gábor első közös megjelenése egy rövid videó, amelyben az alapítvány újdonsült jószolgálati nagykövete azt is elmondja, hogyan egészíti ki és segíti a Mentőalapítvány az OMSZ tevékenységét, működését.

Zacher doktor személye hiteles és inspiráló – nemcsak orvosként, hanem közszereplőként is képes megszólítani az embereket olyan témákban, amelyek a mindennapi egészségkultúrát, az elsősegélynyújtást vagy éppen a civil összefogás fontosságát érintik” – mondja Dr. Czakler Éva, mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke. 

A nagyköveti együttműködés első nagyobb közös akciója egy adventi jótékonysági kampány lesz, amely az ünnepi időszakban a mentők mindennapi, sokszor emberfeletti munkájára hívja fel a figyelmet. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu