20 kilót fogyott Laky Zsuzsi: „Csúcsra járattam magam 41 évesen”

Nem indult kellemesen az édesanya számára a 2025-ös év. Laky Zsuzsi január elején ráállt a mérlegre, ami 84 kilót mutatott. Ekkor eldöntötte, hogy leszámol a súlyfeleslegével, és drasztikusan változtat az életén.

Laky Zsuzsi 20 kilót fogyott! (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Laky Zsuzsi fogyása: nagyon szigorú volt magához

„Nálunk nincs otthon mérleg, emiatt sosem tudtam pontosan, mennyi a súlyom, ezért a bokszteremben szembesültem először a borzalmas valósággal. Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább, és muszáj változtatnom. Mindennap főztem, közben csipegettem, sosem figyeltem igazán arra, hogy mit és mennyit eszek” – kezdte a hot! magazinnak Zsuzsi, aki az elhatározása óta húsz kilótól szabadult meg.

Napi kétszer edzettem, és megfelelően követtem az étrendemet.

Persze a megfelelő támogatás is kellett ahhoz, hogy sikerrel vegye az akadályokat, és újra formába lendüljön.

„Imádtam a felkészülést a Sztárboxra, még úgy is, hogy napi kétszer edzettem, és megfelelően követtem az étrendemet. Nagyon nehezen tartható ez a mindennapokban, de azt vallom, hogy nincs csodaszer az ilyen helyzetekre. Odafigyeltem, keveset ettem, sőt volt, hogy a zacskós levesnek csak a levét ittam meg, hogy érezzek ízeket. Semmi sós és édes finomság nem volt, nagyon szigorú voltam magamhoz. Mindig duplán főztem itthon, de szerencsém volt, mert a gyerekeim és Guszti is simán ették azt, amit én. Egy nap két-három étkezésem volt. Este hattól másnap délig nem ettem soha. Ezt könnyű volt tartani, mert egyébként sem vagyok reggelizős típus, csak egy kávét szoktam inni. Ezeket figyelembe véve nem tudom, hogy volt energiám a végére, de csúcsra járattam magam 41 évesen. Előre elnézést is kértem a családtól, ha elviselhetetlenebb lennék, mint szoktam” – mesélte nevetve az édesanya.

Idén már 22 éve annak, hogy Laky Zsuzsi Magyarországot képviselhette Párizsban a Miss Európa szépségversenyen, ahol első helyezést ért el (Fotó: archív / FRANCOIS MORI / hot! magazin)

„Mindig az erősebb testalkatúak közé soroltak”

Zsuzsi bármibe is vág bele, azt teljes erőbedobással végzi. Azt vallja, hogy ha van cél, akkor bármit képes megtenni. A hétköznapokban a gyermekei életét menedzseli, közben dolgozik, és bár nem mindig volt ideje edzeni, így is megtett mindent.

„Sosem voltam igazán vékony, sőt mindig az erősebb testalkatúak közé soroltak. Genetikailag több rajtam az izomtömeg, ami nagyon szuper, csak ezzel együtt nehezebb és lomhább is vagyok. 175 centi vagyok, emiatt eloszlott rajtam, és sokan nem hittek nekem, amikor elárultam az eredeti súlyomat” – árulta el Zsuzsi.