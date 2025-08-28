Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Brutális baleset az M7-esen - mentőhelikoptert is riasztottak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 17:10
A helyszínen a tűzoltók már megkezdték a műszaki mentést.

Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon a 142-es kilométernél átszakította a szalagkorlátot egy személyautó, majd fának csapódott. A kocsiban négyen utaztak, a sérültek ellátásához több mentőautó is a baleset helyszínére érkezett, és mentőhelikoptert is várnak. A helikopter landolásakor a sztráda forgalmát megállítják. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

