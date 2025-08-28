Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rohantak a mentők: két autó ütközött Mosonmagyaróváron

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 15:40
A tűzoltók már megkezdték a műszaki mentést.

Mosonmagyaróváron, az Árpád és az Arany János utca kereszteződésében ütközött össze két személyautó. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd elzárták a benzin- és gázüzemű kocsi rendszerét is. A helyszínre a mentők is kiérkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
