Rohantak a mentők: két autó ütközött Mosonmagyaróváron

Mosonmagyaróváron, az Árpád és az Arany János utca kereszteződésében ütközött össze két személyautó. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd elzárták a benzin- és gázüzemű kocsi rendszerét is. A helyszínre a mentők is kiérkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.