Iszonyat: kétéves kisfiú a baleset halálos áldozata, saját apja ütötte el

Meghalt szombaton egy két és fél éves kisfiú Erdélyben, a Beszterce-Naszód megyei Újradna (Șanț) településen, miután édesapja véletlenül elütötte az autóval a család házának udvarán. A megyei mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező orvosok a gyermeket eszméletlen állapotban találták, de még életben volt.

Mentőhelikoptert is riasztottak, amely megérkezett az egészségügyi személyzettel a fedélzetén, ám a kisfiú állapotát a földi és légi egységek közös erőfeszítései ellenére sem sikerült stabilizálni. Az orvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát. A rendőrség nyomozást indított a tragikus baleset körülményeinek tisztázására - írja a Maszol.