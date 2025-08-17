UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Iszonyat: kétéves kisfiú a baleset halálos áldozata, saját apja ütötte el

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 08:10
mentőhelikoperkisfiúgyermek
Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, de a kisgyermek életét nem tudták megmenteni.
Bors
A szerző cikkei

Meghalt szombaton egy két és fél éves kisfiú Erdélyben, a Beszterce-Naszód megyei Újradna (Șanț) településen, miután édesapja véletlenül elütötte az autóval a család házának udvarán. A megyei mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező orvosok a gyermeket eszméletlen állapotban találták, de még életben volt.

Mentőhelikoptert is riasztottak, amely megérkezett az egészségügyi személyzettel a fedélzetén, ám a kisfiú állapotát a földi és légi egységek közös erőfeszítései ellenére sem sikerült stabilizálni. Az orvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát. A rendőrség nyomozást indított a tragikus baleset körülményeinek tisztázására - írja a Maszol.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu