Hónapokig családi problémákról beszélt a TikTokon – brutális dolgot tett az anyuka

Egy TikTokon híres anyuka vetett véget családja, majd saját életének, miután hónapokig arról beszélt, mennyire nem érzi jól magát. A 34 éves Emily Long először 48 éves férjét, Ryan Longot, majd 8 éves fiát, Parkert, és 6 éves lányát, Ryant lőtte le, mielőtt saját életének is véget vetett augusztus 18-án.

Brutális dolgot tett a TikTok anyuka

A New Hampshire-i főügyészség sajtóközleménye szerint Emily férje agydaganat-diagnózisáról posztolt TikTokon, és gyakran mesélt a stresszről és gyászról, amely ezzel járt. Férje több lövéstől, gyermekei egyetlen lövéstől haltak meg. Egy kisgyermeket sértetlenül találtak a lakásban, de a nyomozók arra kérték a nyilvánosságot, hogy ne találgassanak a történtekről - írja a Fox 10 News.

Bár a nyomozók egyre több aggályról/problémáról szereznek tudomást a háztartásban a szóban forgó esemény idején, az embereknek kerülniük kell azt a találgatást, hogy ezt az eseményt egyetlen ok vagy stresszor okozta.

- áll a sajtóközleményben.