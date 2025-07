Brutális ámokfutás: Több embert lelőtt, majd magával is végzett egy férfi a piacon

Több embert lelőtt, majd magával is végzett egy férfi egy bangkoki piacon hétfőn - írja az MTI.

A rendőrség közlése szerint az ámokfutó négy biztonsági őrt és egy piaci árust - egy nőt - ölt meg, utána saját maga ellen fordította fegyverét az Or Tor Kor nevű híres piacon, ahol friss terményeket árulnak és sok kifőzde is működik. A piac tőszomszédságában működik a hazai lakosság és a turisták körében is népszerű Csatucsak hétvégi piac, amely az egyik legnagyobb a világon a maga nemében. A 61 éves lövöldöző indítéka egyelőre nem ismert, de úgy tudni, hogy korábban ugyanannak a cégnek dolgozott, mint azok, akiket lelőtt.