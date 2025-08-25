Jöhetnek a nyomozó vidrák? – az egyikük már három embert talált meg!

Óriási karrier előtt állnak a vidrák! Ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan nemcsak a kutyák, hanem a szőrös, játékos kis emlősök is segíthetik a rendőrséget az eltűnt személyek felkutatásában. Egy az arizonai állatkertből származó vidra, Splash már most is bizonyította, hogy igazi nyomozótehetség rejlik benne.

A képen látható vidra Splash, egy képzett kutató-mentő. Fotó: Charlotte County Public Safety/Facebook

A kutyáknak ellenfele a víz – de a vidra simán boldogulna!

A keresőkutyák szimata a víz alatt mit sem ér. Ez a felismerés indította el Mike Hadsellt, a floridai Peace River K9 kutató-mentő szervezet alapítóját, hogy új irányokban gondolkodjon.

Miért ne taníthatnánk meg a vidráknak, hogy keressék az eltűnteket?

– vetette fel az ötletet, és a kísérlet be is vált.

Egy éve került hozzájuk Splash, az ázsiai kiskarmú vidra, ami azóta napi szinten kiképzéseken vesz részt. Feladata, hogy megtanulja a víz alatt felszálló gázbuborékok azonosítását, valamint, hogy rossz látási viszonyok között is ráleljen a keresett emberekre.

Sikertörténet: már három embert megtalált a vidranyomozó Splash nemcsak a tréningeken teljesített jól. Az IFL Science beszámolója szerint eddig három eltűnt személy felkutatásában segített, méghozzá sikeresen. Nem csoda, hogy az FBI és a floridai rendőrség figyelmét is felkeltette a különleges nyomozó.

A vidra munkája azonban kockázatos. A kiképzőknek ugyanis ügyelniük kell arra, hogy a vidra ne kerüljön túl közel a vízi ragadozókhoz. Az aligátorok ugyanis komoly fenyegetést jelentenek számára.

A jövő detektívjei a vidrák?

A szakember szerint tíz éven belül rengeteg vidra segítheti majd a vízirendőrök munkáját. Az ötlet pedig egy szenzációs karrierlehetőséget nyithat a menyétfélék előtt, ami, ha beválik, a vidrák a jövőben nélkülözhetetlen társai lehetnek a vízi mentőakcióknak.