/Megfulladt egy kislány a Palatinuson: rémisztő, mit tett az édesanya, míg gyermekét próbálták újraéleszteni

A jelenlévők többen is úgy vélték, valószínűleg sokkot kaphatott a történtek miatt. Mindezt erősíti az az információi is, hogy a nő azt állította, hogy a férjével érkezett a strandra, de amikor azonosítani akarták hitvesét, mindig más férfire mutatott, többeket is férjeként nevezett meg. A Bors információi szerint egyébként a kislány egy nehézsorsú, budapesti család gyermeke volt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a szerkesztőségünket arról tájékoztatta, hogy az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás.