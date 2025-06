/Halál a Palatinuson: megérkezett a vizimentők megrázó válasza

A Palatinus strandon szombaton délután vízbe fulladt egy hat éves kislány. A tragédiát szemtanúk és a hatóság is megerősítették. A strand egyik medencéjében perceken át nem találta senki, majd miután végre ráleltek, azonnal megkezdték az újraélesztést. A vízimentők, majd a mentők küzdöttek az életéért, sikertelenül. A kisgyerek életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia kapcsán a vízimentőket kérdeztük: mit csinál egy vízimentő a strandokon és mikor avatkozik be.

Palatinus strand: egy 6 éves kislány vízbe fulladt Fotó: Bors

Illés Zoltán, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának képviselőjé kérdésünkre elmondta:

Elsősorban a megelőzés a feladatunk, tehát folyamatosan figyeljük a strandolókat a vizet és amint veszélyes helyzetet látunk, azonnal felhívjuk a figyelmét az érintettnek arra, hogy veszélyes amit csinál. Az esetek nagyon nagy többségében ez eredményes, így sikerül megelőzni a bajt. Kollégáink nagyon felkészültek, ismerik a fürdőzési szabályokat és tisztában vannak azokkal a veszélyekkel, amik vízben, vagy víz közelében leselkednek mindenkire. Képzésünk egyik alapja is ez, ezeket minden vízimentőnek ismernie kell, mert az teszi képessé a leghatékonyabb mentési módra, ami nem más, mint a megelőzés

Természetesen probléma esetén segítenek, de a jelenlétük nem garancia arra, hogy ne történjen baj.

A vízimentők feladata elsősorban a megelőzés. Folyamatosan figyeljük a vízfelületet, és ha veszélyt látunk, azonnal lépünk. De azt is ki kell mondani: minden egyes strandoló mellé nem tudunk embert állítani. A biztonság egyéni felelősség is

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette: kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak eljárást. Információink szerint a gyermek felügyelet nélkül maradhatott egy időre, ezalatt tűnt el a vízben.

Egy szemtanú így emlékezett:



A gyerekek pancsoltak, a kislányt egyszer csak nem láttuk. Aztán kiabálás, rohanás, és hirtelen minden megállt. Az édesanya sírt, sikított, teljesen összetört, ahogy a vízimentők küzdöttek a gyermekéért



A Vízimentők módszere jól működik, de nem csodaszer

A szakszolgálat tapasztalata szerint a legtöbb beavatkozás kisebb sérülések miatt történik, de a megelőző figyelmeztetések naponta több tucat esetben történnek. Megtudtuk: vészhelyzet esetén is bevált forgatókönyv szerint dolgoznak.

Egyesületünk nagyon hatékony rendszert épített ki az elmúlt 25 év alatt. A strandokon szolgálatban lévő kollégáink folyamatos rádiós kapcsolatban állnak a mentésirányítási központunkkal, ahonnan a nagyon gyorsan tudunk további mentőegységeket mozgósítani, ha erre szükség van. Vészhelyzet esetén egy nagyon jól felépített és kimondottan hatékony rendszer lép működésbe

Azt is megkérdeztük a vízimnetőktől, hogy mitől függ, hogy hányan vannak egy strandon: a terület nagysága vagy a fürdőzők száma a mérvadó. Elmondták: nem hivatottak válaszolni erre a kérdésre, minden strandon annyi vízimentő van, amennyit az üzemeltető kér. Megkérdeztük az üzemeltetőt is. A Palatinus strand üzemeltetője a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. , ami a fővárosi önkormányzat tulajdonában áll. A cég a sajtómegkeresésre reagálva közölte: a válaszuk megérkezéséig, akár napok is eltelhetnek. Amint válasz érkezik, frissítjük cikkünket.

Mit tanulhatunk a Palatinus tragédiából? Soha ne hagyjunk kisgyereket egyedül a vízben, akkor se, ha sekélynek tűnik.

Figyeljünk a vízimentők jelzéseire, ne bagatellizáljuk az intő szavakat.

Strandot úgy válasszunk, hogy biztosan legyen szolgálatban vízimentő.