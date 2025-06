/Az úszómester telefonozott, az anya észre sem vette, mi történt – megszólalt a család, akik megkezdték a Palatinuson vízbe fulladt kislány újraélesztését

Élete legdrámaibb perceit élte át az a pár, amelyik megtalálta a szombaton vízbe fulladt kislányt a Palatinus Strandon. Ők kezdték meg az újraélesztést, és bár mindent megtettek a mentők kiérkezéséig, a gyermeken nem lehetett segíteni.

Zsanették sem tudtak segíteni a vízbe fulladt kislányon

Mint arról a Bors elsőként hírt adott, június 14-én, szombaton egy hatéves kislány belefulladt a Palatinus Strand egyik medencéjébe. A gyermeket a szülei minden bizonnyal hosszú percekre felügyelet nélkül hagyták. Fürdőzők emelték ki a vízből, és ők kezdték meg az újraélesztését is. Most megtaláltuk azt a fiatal nőt, aki a kedvese társaságában segíteni próbált a kislányon. Zsanett napokkal később is a történek hatása alatt áll.

Mivel fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet az úszómesterek és az életmentők felelősségére, illetve arra, hogy mennyire veszélyes lehet, ha a gyerekeket felügyelet nélkül hagyjuk egy medencében, minden erejét összeszedte és felidézte az emlékeit.

Zsanett teljesen összetört a történtek után

"A párommal a jobb oldali, hátsó medencében fürödtünk. Egy kicsit beljebb úsztunk, ahol már a víz mélyebb volt. Akkor vettük észre, hogy a kislány furcsa pózban lebeg. Nem mozgott, és úgy tűnt, mintha lefelé nézne. Közelebb mentünk hozzá, és akkor már láttuk, hogy a kislány nincs eszméleténél" – kezdte a fiatal, orvos írnokként dolgozó nő.

Zsanett megdöbbentette, hogy a gyermeket rajtuk kívül még két másik pár is látta, de ők – vélhetően nem kapcsoltak – nem törődtek vele.

"Csak bámultak rá, hogy mit csinál" – mondta Zsanett.

A kislányt végül a párja vitte ki a partra, és ő fektette le a kőre, miközben Zsanett megpróbálta felhívni magára az úszómester figyelmét.

Nem volt könnyű dolgunk, mert a telefonját bámulta, nem a fürdőzőket figyelte, hiába integettünk neki

– fakadt ki a nő.

Az úszómester aztán lassan mégis a párhoz és a kislányhoz ment, és arra kérte Zsanettékat, hogy hívják a mentőket.

Nem tudom, miért gondolta, hogy a medencéből kiszálló embereknél telefon van, mindenesetre azt válaszoltuk, hogy hívja ő a segélykérő központot. Meg is tette.

A gyermek újraélesztését Zsanett intenzív osztályos ápolóként dolgozó édesanyja kezdte meg.

A kislánynak már egyáltalán nem voltak életfunkciói. Amikor kivettük a vízből, már habzott a szája, vagyis valószínűsíthető, hogy rohama volt vagy görcsöt kapott. Az édesanyám mellkaskompressziót végzett, a strandon dolgozó egészségügyis körülbelül 10 perc elteltével ért oda. Akkor átvette a mellkaskompressziót

– mondta el Zsanett.