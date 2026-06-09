"A pasim azt mondja, pocsék vagyok az ágyban, és nyíltan flörtöl más nőkkel"

A pasija úgy gondolja, vicces, ha azt mondogatja, hogy a nő csúnya és nincs humora, majd pedig az orra előtt flörtöl más lányokkal. Ezt elégelte meg egy fiatal nő és az internetes szakértőkhöz fordult tanácsért.

Folyton megalázza a párja a fiatal nőt - Fotó: FabrikaSimf / Shutterstock

"A pasim élvezi, ha féltékennyé tesz. Tudja, hogy nagyon kicsi az önbizalmam, ezért nyíltan flörtöl más lányokkal. Folyton azt mondja, hogy pocsék és csúnya vagyok, és hogy más lányok jobbak az ágyban. Valahányszor panaszkodom, azzal vádol, hogy feszült vagyok és nincs humorérzékem.

A barátaim kreténnek bélyegezték, és igazuk van. Utálom másodrangúnak érezni magam. Egy vagyont költök szexi ruhákra és szépségápolási kezelésekre. De semmi sem elég jó neki, amit csinálok. Több mint öt éve vagyunk együtt, és szörnyű érzésem van, hogy minden szeretet és tisztelet irántam eltűnt. Még mindig szexelünk, de nem túl izgalmas. Hetente kétszer-háromszor randizunk, de mindig fel kell hívnom. Állandóan azon aggódom, hogyan tudnám elérni, hogy jobban szeressen.

Megdicsérem, de teljesen tisztában vagyok vele, hogy viccnek tart; egy csalódásnak. A minap megkérdeztem, hogy én vagyok-e a legjobb lány, akivel valaha volt, és azt mondta: „Nem”. Amikor faggatni kezdtem, bevallotta, hogy az utolsó négy barátnője szebb, szexisebb és jobb testalkatú volt.

Akkor teljesen elvesztettem az önuralmamat, és sírva fakadtam. Azt akartam, hogy megöleljen, és azt mondja: „Bocsánat”. De ő csak nevetett a könnyeimen. Számára ezek győzelemnek számítottak. Később láttam róla képeket a közösségi médiában egy városi éjszakai klubban. Átkarolt egy másik lányt. Miért ilyen idegesítő?" - tette fel a kérdést a végletekig megalázott nő.

A szakértő feltette az egyszerű kérdést, amit valószínűleg már a nő is érzett: miért teszi ki magát ennek a boldogtalanságnak és megalázásnak?

"Ha az undorító barátod nem látja benned azt az életerős és gyönyörű embert, aki vagy, akkor nem érdemel meg téged. Az élet túl rövid az ilyen játékokhoz. Abba kell hagynod ezt, és el kell kezdened hinni magadban. El kell fogadnod a tényt, hogy egy fiatal, egészséges, gyönyörű fiatal nő vagy, és hogy mennyi mindent adhatsz.