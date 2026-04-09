„Majd kicsattan az egészségtől” - Gizi néni a családja körében várja a 109. születésnapját

109 éves lesz Nemecz Gizella, vagy ahogy sokan ismerik, Gizi néni. Az óbudai asszony tavaly élet-halál között lebegett, de a hatalmas élni akarásának köszönhetően felépült. Az idei születésnapját boldogan várja a családja körében.

Gizi néni a családja körében várja a 109. születésnapját. Fotó: Bors

Gizi néni nagyon várja a születésnapját

Gizi néni bebizonyítja, hogy a kor csak egy szám. Érdeklődtünk a hogyléte felől és szerencsére jó híreket kaptunk. A családja szerint még mindig tele van életkedvvel és sugárzik a jókedvtől. Szellemi frissessége és jókedve pedig sok fiatalnak is példát mutathat.

Nagyon jól érzi magát, majd kicsattan az egészségtől, most is éppen rejtvényt fejteget és mosolyog. Már nagyon várja a 109. születésnapját

– mondta a Borsnak Gizi néni kisebbik fia, Árpád.

Tavaly, a születésnapja előtt kétoldali tüdőgyulladással került kórházba és rengetegen aggódtak érte. Szerencsére Gizi néni gyorsan felépült és az idei születésnapját egészségesen, a családja körében várja. A bal kezét megviselte a kórházban kapott infúzió, ezért még mindig nehezen tudja mozgatni. A hímzés, amely egykor a mindennapjai része volt, most hiányzik neki, de helyette rejtvényt fejt.

Nemecz Gizella nemcsak a kora miatt különleges. Élete során olyan megpróbáltatásokat élt át, amelyekről sokan csak történelemkönyvekben olvasnak. Túlélte a második világháború borzalmait és egy bombatámadás során saját édesanyját és keresztanyját is megmentette. Gizi néni üzeni, hogy szívvel-lélekkel éljünk meg minden percet és adjunk hálát minden jóért.