Így van most a 108 éves Gizi néni: fontos segédeszközre van szüksége

Egy ország szorított érte, amikor a 108. születésnapja előtt, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba. Az orvosokat is meglepte, hogy milyen gyorsan felépült és elhagyhatta a kórházat. Gizi néni a III. kerületi lakásában él a kisebbik fiával, Árpáddal és a fia feleségével, Edittel. Az összetartó család mindenben támogatja a 108 éves hölgyet. Most egy speciális segédeszközre van szüksége, hogy könnyebben tudjon sétálni.

A 108 éves Gizi néni hírességgé vált Fotó: Bors

Az ország egyik legidősebb embereként a 108 éves Nemecz Gizella, azaz Gizi néni, pillanatok alatt híressé vált. Mindez nem pusztán kora miatt történt, hanem azok miatt az elképesztő dolgok miatt, amiken keresztül kellett mennie.

„Átvészeltem a második világháborút, senkinek nem kívánom azt, amit én Budapesten átéltem”– mondta korábban a Borsnak Gizi néni, aki akkor az édesanyja és a keresztanyja életét is megmentette egy bombatámadás során.

Családja ráadásul már az 1700-as évektől Magyarországon él, így olyan események résztvevői voltak, mint az 1848-as forradalom és szabadságharc, az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom.

Gizi néni a fiával és a menyével Fotó: Bors

Fontos segédeszközre van szüksége

A Bors megtudta hogyan érzi most magát a 108 éves Gizi néni. A bal kezét megviselte a kórházban kapott infúzió, ezért még mindig nehezen tudja mozgatni. Gizi néni hallókészüléket használ, miután nagyot hall, valamint speciális, ortopéd cipőre van szüksége, mert nehezen mozog. A cipőt már megrendelték és hamarosan megkaphatja.

Jól viseli az időjárást, nem mozdul ki itthonról. A kezét még kötözni kell és nehezen tud vele fogni, hímezni nem tud, helyette képeket próbál kivágni ollóval az újságokból

– mondta a Borsnak Gizi néni kisebbik fia, Árpád. A szépkorú hölgy nem kesereg, hálát ad minden egyes napért, amit a családjával tölthet.