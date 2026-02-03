Kényszersorozás Kárpátalján: Így van most az elhurcolt szívbeteg magyar családapa

Újabb halálos áldozata van az ukrán kényszersorozásnak. Meghalt a beregszászi Reban Zsolt, akit annak ellenére hurcoltak el erőszakkal az utcáról katonának, hogy egész életében súlyos szívbetegséggel küzdött és emiatt felmentést is kapott a katonai szolgálat alól. A beregszászi férfi a kiképzőközpontban vesztette életét.

Egyre több magyar esik a kényszersorozás áldozatául / Fotó: Facebook

Korábban a Bors is beszámolt egy elhurcolt szívbeteg férfiról, akiért most is aggódik a családja. Zoltánt (nevét az ő és családja védelme érdekében megváltoztattuk) egy héttel karácsony előtt, a nyílt utcáról hurcolták el katonának. Az 58 éves, szív- és gerincbeteg családapa azóta megpróbáltatások egész sorát szenvedte el. A mobiltelefonját rögtön elvették, így napokig nem is tudott kommunikálni a szeretteivel, akiknek fogalmuk sem volt, miért tűnt el a családfő. Végül egy ismerőstől tudták meg az igazságot. Mikor egy időre visszakapta a telefonját, tudott beszélni a családjával és nyilatkozott a Borsnak is. Borzalmas körülményekről számolt be.

Úgy bántak velünk, mint egy darab hússal. Nekik mindössze annyit számítottunk, hogy meglegyen a megfelelő létszám. Egy tiszt még meg is fenyegetett, hogy ha el merem árulni az orvosi kivizsgáláson, hogy beteg vagyok, megnézhetem magam. Valódi vizsgálat nem volt, épphogy ránk néztek, majd kitöltötték a papírt

– fogalmazott.

A kényszersorozáson a katonák nem ismernek irgalmat

A férfi jelenleg is egy kiképzőbázison tartózkodik. A mobilját nem tarthatja magánál, csupán hetente kapja meg fél órára.

Nagyon aggódom az édesapámért, de legalább van róla hírünk. Hétvégén az édesanyám röviden tudott vele beszélni. Így tudtuk meg, hogy nagyon gyenge, de amikor a tiszteknek rosszullétre panaszkodott, közölték vele, hogy ne szimuláljon

– mesélte az elhurcolt szívbeteg apa lánya.

Egyszer már kórházba került a családapa, két hete a kiképzésről vitték be, miután az 50 kilós felszerelés súlya alatt összeesett. Infúziót kapott, majd visszaszállították a bázisra.

Rengeteget sírunk itthon, nagyon féltjük apát. Most annak is örülnünk kell, hogy a napokban gyógyszert és csomagot küldhettünk neki. Cigarettát is kért, biztosan nem magának, hanem mert abban a közegben értéke van

– árulta el a lány.