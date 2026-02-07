Visszatér a fagy és a havazás, ez vár ránk a napokban

Nem fog sokáig tartani az enyhülés. A hétvégén hiába mérhetünk már plusz 7 fokot, aztán megint fordul egyet az időjárás. A tavasz helyett a fagy és a havazás tér vissza.

Visszatér a fagy és a havazás / Fotó: Pexels

Szombat: Erősen felhős marad az idő. Északnyugat felől kisebb eső, vagy zápor érkezhet. Az északnyugati szél több helyen élénkebbé válik. A csúcshőmérséklet megközelíti a 8 fokot.

Vasárnap: A köd megszűnése után változó felhőzetre számíthatunk. Az északkeleti tájakon gyenge eső fordulhat elő, a magasabban fekvő területeken akár havas eső is kialakulhat. A maximum-hőmérséklet 7 fok körül alakul, miközben az északkeleti szél megerősödik.

Hétfő: Többnyire borult marad az ég, elszórtan kisebb vegyes csapadék (eső, havas eső, hó) is eshet. A délutáni órákban nagyjából 3 fokot mutathatnak a hőmérők. Lehűl az idő - írja a Köpönyeg.

Kedd: Felhős, sokfelé borongós idő ígérkezik, helyenként esővel, havas esővel vagy havazással. A délkeleti szél megélénkülhet. Reggel fagy várható, napközben pedig 1 és 7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.