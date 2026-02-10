Teljesen összeomlott az energiaszolgáltatás Ukrajnában: 15 órás áramszünetek várhatóak

Mindennapi küzdelmet okoznak Ukrajnában a sorozatos áramkimaradások. Az ott élő emberek, amellett, hogy el kell, viselniük a háború borzalmait, kénytelenek hosszú órákat a sötétben tölteni, fűtés, víz és áram nélkül. Eleinte még csak 3-4 óráig tartott, azonban a helyzet egyre súlyosabb, már csak alig két órára juthatnak áramhoz Ukrajna lakosai.
A probléma először csak az ukrán fővárosban, Kijevben jelentkezett, azonban mostanra már az egész országot érinti, mivel folyamatosak az orosz csapások, amelyek miatt sokaknál rendszeresen elmegy az áram, leáll a fűtés. Emiatt az ország vezetése egy tervet készített, amely alapján mindenki előre tudhatja, hogy mikor fogják újra lekapcsolni az áramot. Az áramszünet ütemterve minden napra vonatkozik, ráadásul a legújabb változtatások miatt a legtöbb helyen 15 órán keresztül nem lesz víz, fűtés és áram sem. Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradások csak tovább nehezítik a helyzetet, ugyanis nem elég elviselni a háború okozta mindennapos küzdelmeit, hallgatni a fegyverropogást, még arra sincs lehetőségük az ott élőknek, hogy egy meleg lakásba mehessenek haza.
Én kárpátaljai vagyok, itt sokszor nincs áram. Nagyon nehéz így gyerekkel, ne akarja senki sem tudni mennyire
– írta korábban Izabella a magyar külügyminiszter egyik Facebook posztja alá.
A gyerekek a sötétben járnak iskolába, ahol szintén nincs világítás. Ilyen szenvedéseknek vannak kitéve.
– mesélte Katalin a legnagyobb közösségi oldalon.
Az ukrán elnök január 16-tól az ország több régiójában szigorú áramszüneti tervet vezetett be, mivel Ukrajnak elektromos hálózata a rendszeres támadások miatt nem képes fedezni a fogyasztási csúcsokat és ez a helyzet is csak egyre súlyosbodik, ugyanis február 6-án péntek reggelre virradóan újabb támadások érték az energetikai és infrastrukturális létesítményeket. Az orosz hadsereg összesen 335 támadóeszközt vetett be, amelyekkel a célpontjaik 90 százalékát meg is semmisítette. A támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, valamint lakóházak és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak - írja a Ripost.
Emiatt vannak olyan megyék, ahol péntek óta egyáltalán nincs áramszolgáltatás. Ilyen helyzetben van Zaporizzsja, Donyeck, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Kirovohrad megye. Ennek következtében tegnap Kijevben ülésezett a vészhelyzeti törzs.
Az éjszakai támadás következtében kialakult áramhiány további jelentős áramszüneteket okozott, amelyet rendkívül nehéz áthidalni, így a következő napok nehezek lesznek. Jelenleg a főváros lakói csak rövid ideig – másfél-két órára – kapnak áramot
– közölte a Energetikai Minisztérium, majd hozzátették, hogy a következő napok rendkívül nehezek lesznek Kijev számára.
Emellett megerősítették azt az információt is, hogy az atomerőműveket kénytelenek a lehető legjobban tehermentesíteni, valamint beismerték, hogy Ukrajna elvesztette a villamos energia jelentős részét.
A rendszer maximális korlátozásokkal működik. A szokásos ütemtervek nincsenek érvényben. A legnehezebb helyzet Kijevben van. Az infrastruktúrát ért csapások miatt jelenleg csak napi másfél-két órán át van áram. Nehéz napok állnak előttünk!
– figyelmeztetett a minisztérium.
