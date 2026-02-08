Öt gyermeket hagyott hátra: Dolli segélykiáltását senki sem hallotta

TOP3 – „Öt felnőtt fogta le a lányomat!” – a 14 éves Jázmint megverték, mégis felelnie kell

Az eset a hevesi Lőrinciben történt. A 14 éves Jázmint egy vita után nemcsak kortársa, Jennifer bántalmazta, hanem a lány rokonai is lefogták, hogy az ütlegelhesse őt. A kamasz haját kitépték, fejét és nyakát összeverték, majd arra kényszerítették, hogy mondja ki: „csicska vagyok”. Döbbenetes fordulat, hogy most mégis Jázmint idézték be gyanúsítottként!

Az édesapa, Zubor András korábban felháborodva nyilatkozott a Borsnak:

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne tudjon elmenekülni.

A történtek hátterében állítólag egy kamaszfiú áll, aki szándékosan ugrasztotta össze a két lányt.

TOP2: Dollinak esélyt sem adott a gyilkosa / Fotó: Facebook

TOP2 – Angyalföldi gyilkosság: hallották a segélykiáltást, mégsem segített senki Dollinak

Az elmúlt hónapban az egyik legmegrázóbb eset az angyalföldi fitneszmodell, M. Dolli kegyetlen meggyilkolása volt. A fiatal nőt több késszúrással ölték meg saját lakásában, a feltételezett elkövető már rács mögött van. A tragédiát azonban még fájdalmasabbá teszi, amit most az édesanyja állít: több szomszéd is hallotta, ahogy Dolli segítségért kiált, mégsem lépett közbe senki.

Nem egy szomszéd hallgatta végig, hogy a kislányom üvölti: segítség!

– írta szívbemarkoló posztjában az anya.