Öt gyermeket hagyott hátra: Dolli segélykiáltását senki sem hallotta

Összegyűjtöttük a héten a legnagyobb érdeklődést kiváltó történeteinket.
Egyik eheti cikkünkben a népszerű influenszer és műsorvezető, Borók Szabina mesélte el, milyen poklot járt meg egy altatás nélkül végzett szívműtét során. A fiatal édesanya 15 éves kora óta küzdött rejtélyes rosszullétekkel, ám a vizsgálatok sokáig nem mutattak ki semmit. Végül a Honvédkórházban egy katéteres beavatkozást végeztek el rajta úgy, hogy közben szándékosan idézték elő a rosszulléteit. Szabina két órán át, lekötözve feküdt a műtőasztalon, miközben a kisfia adott neki erőt.
Próbáltam úgy odaállni a fiam miatt, hogy kitartó leszek
– mondta lapunknak.
A vád szerint 19 magyar és egy vietnámi férfi éveken át segített tisztára mosni a kolumbiai drogkartell kokainpénzét. A bűnszervezet összesen 46 milliárd forintot mozgatott meg. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon megtartott előkészítő ülésen mindössze két vádlott jelent meg. Az ügyészség egyikükre hét év fegyházbüntetést kért.
Az eset a hevesi Lőrinciben történt. A 14 éves Jázmint egy vita után nemcsak kortársa, Jennifer bántalmazta, hanem a lány rokonai is lefogták, hogy az ütlegelhesse őt. A kamasz haját kitépték, fejét és nyakát összeverték, majd arra kényszerítették, hogy mondja ki: „csicska vagyok”. Döbbenetes fordulat, hogy most mégis Jázmint idézték be gyanúsítottként!
Az édesapa, Zubor András korábban felháborodva nyilatkozott a Borsnak:
Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne tudjon elmenekülni.
A történtek hátterében állítólag egy kamaszfiú áll, aki szándékosan ugrasztotta össze a két lányt.
Az elmúlt hónapban az egyik legmegrázóbb eset az angyalföldi fitneszmodell, M. Dolli kegyetlen meggyilkolása volt. A fiatal nőt több késszúrással ölték meg saját lakásában, a feltételezett elkövető már rács mögött van. A tragédiát azonban még fájdalmasabbá teszi, amit most az édesanyja állít: több szomszéd is hallotta, ahogy Dolli segítségért kiált, mégsem lépett közbe senki.
Nem egy szomszéd hallgatta végig, hogy a kislányom üvölti: segítség!
– írta szívbemarkoló posztjában az anya.
A hét legolvasottabb cikke egy gödöllői család szívszorító történetéről számolt be.
A 37 éves Németh Andrea egy fagyos éjszakán, egy szál pizsamában sétált ki az erdőbe, és soha nem tért haza. Most öt gyermek – köztük a középsúlyos autista Iván – maradt édesanya nélkül. Az édesapa, Németh László a gyász elviselhetetlen súlya alatt próbál helytállni:
Andi magával vitt a gyerekek szívéből egy-egy darabot
– mondta nekünk megtörten az apa.
