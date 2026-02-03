„Próbáltam úgy odaállni a fiam miatt, hogy kitartó leszek” – szándékosan idéztek elő halálközeli élményt az ismert influenszernek, Borók Szabinának

Borók Szabina 1995-ben született Egerben. Szerkesztő-riporter gyakornokként kezdte a pályafutását, jelenleg a Dikh Média egyik műsorvezetője, de a közösségi médiában is hatalmas közösséget szólít meg és próbál az egészséges életmódra sarkallni. Műtétjéről is beszámolt a követőinek, ugyanis hisz abban, hogy a betegségről nem szégyen beszélni, sőt, fontos ráébreszteni az embereket arra, hogy az egészség az első, és nem akkor kell orvoshoz fordulni, amikor már késő. Pedig a beavatkozás, amin nemrég átesett, embert próbáló volt, de tartotta benne a lelket, hogy kisfiának, Laurentnek példát mutasson.

Borók Szabina influenszer halálközeli élményt élt meg a műtőasztalon: lekötözve, ébren kellett tűrnie a beavatkozást

Szabina 15 éves korában tapasztalta először, hogy szapora szívverés és hányinger keríti hatalmába, és hiába próbálta kivizsgáltatni magát, hosszú éveken át nem derült ki, hogy mik okozzák a rejtélyes rosszulléteit. Volt, hogy holterrel, vagyis egy hordozható EKG-vel próbálták rögzíteni a szívproblémáit, de az eszköznek sosem sikerült bemérnie a problémát. Ezek a rosszullétek kezdetben 1-2 percig tartottak, azonban ahogy teltek az évek, a helyzet súlyosabb lett. A végén már ott tartott, hogy egy-egy ilyen rosszullét 20 percen át kínozta. Ekkor határozta el, hogy lépnie kell.

Volt olyan, hogy egyedül voltam az autósztrádán, de hirtelen rosszul lettem és félre kellett állnom a leállósávba. Több alkalommal előfordult olyan is, hogy magamra kellett hívnom a mentőt. Ebből már elegem volt és úgy voltam vele, hogy nem szeretném a családomat sem megijeszteni, nehogy valami nagyobb baj legyen ebből

— mesélte lapunknak az influenszer.

A kamerákon keresztül persze senki nem látta, hogy a műsorvezető napi szinten mivel küzd.

Nem maradt más, mint a műtőasztal

Szabina több orvost is felkeresett, majd arra jutottak, hogy meg kell katéterezi a szívét.

Csakhogy a beavatkozás altatás nélkül ment végig, ugyanis közben az orvosok folyamatosan rosszullétet generáltak, hogy Szabina ugyanazt élje meg, mint egy szívritmuszavar, vagy egy szívinfarktus közben.

Ezt úgy érik el az orvosok, hogy gépek segítségével nagyon gyorsan dobogtatják a szívet, máskor pedig drasztikusan lelassítják, ami ájulás közeli állapotot eredményez. Szabina így feküdt tehát a műtőasztalon, két órán keresztül, lekötözve, remegve. Kisfia tartotta benne a lelket.

Próbáltam úgy odaállni a fiam miatt, hogy ő miatta kitartó leszek. Mivel egyedül nevelem őt, ezért fontos számomra, hogy maximálisan mellette tudjak lenni, és hogy példát statuáljak számára, úgyhogy még egy pillanat erejéig sem szerettem volna, hogy gyengének lásson. Illetve szerettem volna azt is megértetni vele, hogy ne féljen az orvosoktól, mert az orvosok értünk vannak és nem ellenünk

— magyarázta az influenszer.