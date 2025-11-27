19 évesen kapott sztrókot Dávid: "Mindig jött valami apró dolog, ami kihúzott a mélypontból"

Sokan nevettek a viccein, imádták, ahogy mosolyog és mindig ott volt, amikor szükség volt rá. Mata Dávid a fiatalok gondtaln, vidám életét élte, amikor öt éve, 2020 októberében leterítette a szörnyű betegség: sztrókot kapott. Az akkor 19 éves fiatal élete egy pillanat alatt új irányt vett, hiszen a felépülés a sztrókból nem volt könnyű, sőt a mai napig tart. Ám az eltelt évek megedzették. Olyan lelki felismerésekre tett szert, amikre a betegség nélkül talán nem lett volna módja és testileg is megerősödött, amit örök ajándéknak tekint.

Mata Dávid öt évvel ezelőtt kapott sztrókot. Otthon saját edzőtermet alakított ki, hogy gyógytornázhasson / Fotó: Beküldött fotó

Sztrókot kapott

Azon a szörnyű estén Dávid épp a barátnőjénél volt, amikor jelentkeztek nála a sztrók tünetei: iszonyatosan fájt a feje, elzsibbadt a bal keze és az arca is félrehúzott. Azonnal tudták, hogy óriási a baj. Rohammentővel szállították őt kórházba. Családja imádkozott, hogy életben maradjon.

Órákon át tartó műtéttel mentették meg az orvosok az életemet. Tüdőgyulladásom volt és agyi baktérium támadott meg. Epilepsziás rohamaim is voltak. A családom zokogott, féltek, hogy elveszítenek

– mesélte korábban a Metropolnak Dávid.

A férfi alól a betegség kihúzta a talajt:

három láb- és egy karműtétje volt,

újra kellett tanulnia járni,

naponta edzenie kell otthon.

Mindemellett hatalmas lelki erőre volt szüksége ahhoz, hogy mostanra ki tudja mondani: igazi sztrók túlélő! Legyen szó gyógytornáról, utcai mankós sétákról, minden nehézségről és örömről, ő elmeséli sorstársainak a közösségi oldalain, hogy így adjon nekik erőt.

Még hatalmas küzdelem vár rá

A most 24 éves Dávid a vele történtek óta hatalmas fejlődésen ment át.

Sokkal erősebb vagyok! Sikerült megtanulnom sétálni alkaros mankóval, így már hosszabb távokat is meg tudok tenni. Egyre tovább bírom az ilyen utakat! Egész jó távokat és időszakokat teljesítek

– részletezi büszkén a sztróktúlélő.

A sztrók utáni tünetek még vele vannak: a jobb keze feszül és a járása sem tökéletes. Ám lassan, de biztosan erősödik a teste és a lelke is. A betegség sok mindenre megtanította.

Már nem esek folyton depresszióba, nem érzem azt, hogy bármiért is szégyenkeznem kellene. Igen, velem van a mankóm, de már nem kerekesszékben ülök, mint az elején. Ez nagyon nagy fejlődés és büszke vagyok rá!

– húzta ki magát a férfi.