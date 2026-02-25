Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
"Ez minden anya legrosszabb rémálma" - rákkal diagnosztizálták Laura háromévesét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:00
A fiatal anya először csupán annyit észlelt, mintha tükröződne fia jobb szeme.
B. V.
Életet mentett annak a 39 éves édesanyának a figyelmessége, aki egy este észrevette, hogy háromévesének a szemében mintha tükröződő fehér fényt látna. Laura Breeze másnap azonnal orvoshoz vitte a kis Brody-t, azonban ott azt mondták neki, nincs semmi gond. Mindhiába. Laura újra és újra látta a fehéres foltot fia szemében, ami miatt végül szemészhez ment gyermekével, aki azonnal kórházba küldte őket. Ezt követően derült ki: Brody retinoblasztómával, szemrákkal küzd, tumor van a jobb szeme mögött.

A háziorvos nem, de a szemész azonnal észlelte: baj van, rákos lehet Brody.
A háziorvos nem, de a szemész azonnal észlelte: baj van, rákos lehet Brody. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brody a diagnózis óta két kör intratekális kemoterápián esett át. Olyan kezelésen, amely a gyógyszert rögtön a szembe juttatja. Most pedig lézerterápiában részesül.

Az egész egy nagy homály, minden olyan gyorsan történt. A sokk, a félelem, a pánik. Eleinte rengeteget sírtam, a legrosszabbtól féltem. Nem tudtam, hogyan viseli majd a kezeléseket. Rettegtem, a családban még senki nem küzdött rákkal. Ha valaki meghallja azt, daganatos betegség, egyből a halálra gondol, így én is így tettem. Attól féltem, Brody nem éli túl. Nagyon ijesztő volt. Ez minden anya legrosszabb rémálma

 - emlékezett vissza a kórmegállapításra Laura, aki maga is először úgy vélte otthon, a tükröződő fehér fény fia szemében talán a konyhalámpa fénye lehet. 

 

Már előre sejtette, kisfia rákkal küzd

Azt hittem, talán nem látom jól. A háziorvos is azt mondta, minden rendben, így megnyugodtam. Pár nappal később azonban újra észleltem. Rákerestem a neten, akkor olvastam először a szemrákról, ami miatt szemészhez vittem őt. Ő azt mondta, lát egy "felhős fényt", ami miatt azonnal kórházba mentünk. Egy órán belül ott voltunk. Ekkor már tudtam, súlyos a dolog.

Laurát a diagnózist követően figyelmeztették, habár Brody jobb szemét vélhetően meg tudják menteni, a látását a tumor elhelyezkedése miatt már nem. Brody azonban szerencsére mindent jól kezelt és továbbra is nagyon vidám, játékos kisgyerek, írja a Mirror.

 

