Rejtélyes kimerültségre panaszkodott – sokkoló diagnózist kapott a tini

Egy teljesen átlagos nyári nap indította el azt a történetet, amely végül világszerte emberek ezreit érintette meg. A mindössze 15 éves Cedar Connell egy tenisztáborban vett részt, amikor azt vette észre, hogy alig egy óra mozgás után olyan mértékű kimerültség tör rá, amit addig soha nem tapasztalt. Azt ő maga sem gondolta, hogy később megkapja rákdiagnózisát.

A fiú rákdiagnózisa után most másokon is segít.

Fotó: Unsplash

Fáradtságot érzett, rákdiagnózist kapott a fiú

A fiún a pihenés, az elektrolitpótlás és a nyújtás sem segített, az állandó fáradtság pedig a tábor után sem múlt el. Cedar egyre több iskolai napot hagyott ki, mígnem kórházi vizsgálatokra került sor. A véreredmények és egy enyhén megduzzadt nyirokcsomó végül súlyos diagnózishoz vezettek: a fiúnál rákot állapítottak meg.

2022 márciusában akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak nála, amely gyors lefolyású, a vért és a csontvelőt érintő daganatos betegség. Az orvosok azonnal kezelési tervet állítottak fel, amelynek célja az volt, hogy a betegséget minél hamarabb remisszióba juttassák – ez egy hónapon belül sikerült is.

A kezelés azonban nem ért véget. Cedar három és fél éven át tartó kemoterápiás kezeléssorozaton esett át, amely számos mellékhatással járt. Volt, hogy hetekre ágyhoz kötötte a terápia, átmenetileg cukorbetegség is kialakult nála, és a mai napig küzd a kezelések következményeivel. A kemoterápia ízületi károsodást okozott, emiatt több műtét vár rá.

A nehéz időszakban családja jelentette számára a legnagyobb támaszt, különösen a nővére, Posey. Bár gyakran túl fáradt volt, a testmozgás kapaszkodót adott neki – még a kórházban is egy szobabicikli volt az egyetlen dolog, amit kért. Ez az apró, mindennapos mozgás inspirálta a testvéreket egy adománygyűjtő kezdeményezésre. A „3 for 31” nevű kihívás során a résztvevők napi három mérföldet teljesítenek harmincegy napon át, különböző mozgásformákban. Az első évben 20 ezer dollár gyűlt össze, majd a következő évben már országos szintű kampánnyá nőtte ki magát, írja a People.

A testvérek több mint negyven szervezetet és vállalkozást kerestek meg, hogy felhívják a figyelmet a vérrák kutatásának fontosságára. 2025 végére több mint 620 ezer dollárt (több mint 205 millió forint) gyűjtöttek össze.