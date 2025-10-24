BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
„Adjon az Isten erőt, egészséget”- imalánc indult a mellrákkal küzdő Juliannáért

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 09:30
Julianna rossz híreket kapott az orvosoktól. A mellrákkal küzdő nőért rengetegen aggódnak, most imalánc indult érte.
KN
A szerző cikkei

Schwarz Julianna mellrákkal küzd és úgy néz, ki hogy az eddigi kemoterápiás kezelés sem hozta a várt eredményt. Rossz híreket kapott az orvosoktól, de ő nem adja fel. Rengetegen szeretnék, hogy meggyógyuljon, imalánc indult a 38 éves nőért.

 Julianna mellrákkal küzd. A macskája Cilus ad neki erőt Fotó beküldött

A Németországban élő nő túl van több sikertelen lombik beültetésen, egy váláson, és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála. Julianna mégis másoknak ad erőt a TikTok-csatornáján. Több sorstársa kereste már fel tanácsért és ő mindig szívesen segít.

Imalánc indult a mellrákkal küzdő Juliannáért

Julianna a Bors korábbi cikke után rengeteg pozitív üzenetet kap, nagyon hálás a jókívánságokért. Íme néhány:

„Példaértékű a hozzáállásod, sokan tanulhatnának tőled. Csak így tovább! Minden rendben lesz! Sokan drukkolunk.”

„Isten segítse, védje, óvja és gyógyítsa meg.”

„Imádkozom a gyógyulásodért!”

„Szívből kívánom, hogy gyógyulj meg.”

„Sok-sok kitartást kívánok neked.”

„Imádkozom érted!”

„Nagyon remélem, hogy jobban leszel. Adjon az Isten erőt, egészséget!”

Schwarz Julianna Fotó: beküldött

A kemoterápia ellenére nőtt a tumor

Juliannának most különösen nagy szüksége van minden támogatásra, mert két kezelés után a tumor nem zsugorodott, hanem nőtt. Ezután másféle kemoterápiával próbálkoznak. 

Nem szomorkodhatok el, nem hagyhatom, hogy ez a dolog eluralja a lelki világomat, mert akkor nem tudom elviselni a kemoterápia mellékhatását és a többi napot sem 

– mondta Julianna, aki minden napban a jót próbálja megélni.

@janna.schwarz Helyzet jelentés az ultrahangos vizsgálat után #PowerFrau #mellrák #harcosvagyok #foryoupage❤️❤️❤️ #AZÉNTÖRTÉNETEM ♬ eredeti hang - Janna 🇭🇺👸🏼💪🦋🎗️🐈‍⬛🇩🇪
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

