„Adjon az Isten erőt, egészséget”- imalánc indult a mellrákkal küzdő Juliannáért

Schwarz Julianna mellrákkal küzd és úgy néz, ki hogy az eddigi kemoterápiás kezelés sem hozta a várt eredményt. Rossz híreket kapott az orvosoktól, de ő nem adja fel. Rengetegen szeretnék, hogy meggyógyuljon, imalánc indult a 38 éves nőért.
A Németországban élő nő túl van több sikertelen lombik beültetésen, egy váláson, és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála. Julianna mégis másoknak ad erőt a TikTok-csatornáján. Több sorstársa kereste már fel tanácsért és ő mindig szívesen segít.
Julianna a Bors korábbi cikke után rengeteg pozitív üzenetet kap, nagyon hálás a jókívánságokért. Íme néhány:
„Példaértékű a hozzáállásod, sokan tanulhatnának tőled. Csak így tovább! Minden rendben lesz! Sokan drukkolunk.”
„Isten segítse, védje, óvja és gyógyítsa meg.”
„Imádkozom a gyógyulásodért!”
„Szívből kívánom, hogy gyógyulj meg.”
„Sok-sok kitartást kívánok neked.”
„Imádkozom érted!”
„Nagyon remélem, hogy jobban leszel. Adjon az Isten erőt, egészséget!”
Juliannának most különösen nagy szüksége van minden támogatásra, mert két kezelés után a tumor nem zsugorodott, hanem nőtt. Ezután másféle kemoterápiával próbálkoznak.
Nem szomorkodhatok el, nem hagyhatom, hogy ez a dolog eluralja a lelki világomat, mert akkor nem tudom elviselni a kemoterápia mellékhatását és a többi napot sem
– mondta Julianna, aki minden napban a jót próbálja megélni.
