Elfogytak a szavak: rosszindulatú májdaganattal diagnosztizálták a 11 hónapos Hannát

Megható történet látott napvilágot a Feol oldalán. Mint írják, egy mindössze 11 hónapos magyar kislánynál rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak. A csöppség, Márta Hanna azóta is a budapesti Tűzoltó utcai gyermekklinikán tartózkodik. Édesanyja, Kitti a lap megkeresésére közölte, a csöppség már az első kemoterápiás kezelésén is átesett azok után, hogy egy hete történt a kórmegállapítás.

Májdaganattal küzd a 11 hónapos Hanna Fotó: Pexels illusztráció

Túl vagyunk az első kemón. Őszintén szólva féltem tőle, nem tudtam, mire számítsak. De olyan hihetetlen erővel viselte. Volt egy kis hányinger, de összességében bámulatos volt, ahogy helytállt. Néztem őt, és csak az járt a fejemben: mennyire büszke vagyok rá

- közölte.

Hanna felépüléséért adománygyűjtés indult több helyen is. Csőszön adománygyűjtő dobozt helyeztek ki, továbbá jótékonysági sütivásárt is hirdettek augusztus 23-ra, Felsőnyékre.