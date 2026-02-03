"A fejemben egyszerűen túl fiatal voltam a rákhoz" - gyilkos kórral küzd a 21 éves lány

Mindössze szénanáthának vélte tüneteit az a 21 éves, aki úgy vélte, túl fiatal ahhoz, hogy daganatos beteg legyen, pedig sajnos így volt. Izzy Darnesnál ugyanis az orvosok vérrákot diagnosztizáltak, miután állandóan fáradt volt, bőrkiütései, hirtelen megjelenő véraláfutásai voltak. Habár ő eleinte figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető jeleket, most arra bátorítja a többi fiatalt, hogy forduljanak orvoshoz, ha egészségügyi panaszaik vannak.

Semmi energiám nem volt semmihez, ami egyáltalán nem volt rám jellemző. Emellett hatalmas, sötét véraláfutásaim voltak, amelyek nem akartak gyógyulni, Mindkettőt eredetileg valami másnak tulajdonítottam. A kiütésről azt hittem, hogy szénanátha, a zúzódásokról pedig azt, hogy ügyetlen voltam, miközben a szobámat rendeztem. Még akkor sem gondoltam, hogy rákkal állok szemben, amikor magas láz miatt kórházba kerültem. A fejemben egyszerűen túl fiatal voltam ehhez

- fogalmazott Izzy.

Izzy-t akut limfoblasztos leukémiával diagnosztizálták, ami miatt hónapokon át tartó kemoterápián és immunterápián esett át. A most 22 éves nő kezelései ha minden jól megy, áprilisban érnek majd véget. Ezek eddig olyan súlyos mellékhatásokat produkáltak, hogy azoktól orvosi poszttraumás stressz szindrómát szenvedett el, valamint tartós mozgásproblémákat, amelyek miatt egy hónapig nem tudott járni.

Kerekesszékre volt szükségem, és most is mankót használok, mert a lábaim még nem az igaziak, egy hónapig egyáltalán nem tudtam használni őket. Borzasztó volt elveszíteni az önállóságomat: egyik pillanatban még teljesen normális volt az élet, a következőben pedig már a kórházban feküdtem mozdulatlanul, és mindenben másokra szorultam.

Izzy azonban nem adta fel, sőt adománygyűjtésbe kezdett egy gyermek- és ifjúsági rákbetegséggel küzdő alapítvány számára, mivel ez célt adott neki abban az időszakban, amikor egyáltalán nem tudott dolgozni.

Szükségem volt valamire, amit csinálhatok, mert nem tudtam dolgozni. Jó kapcsolatban vagyok a kollégáimmal, és nagyon hiányzott az irodai pezsgés. Hiányzott, hogy reggel felkeljek, és legyen célom. Ezért az Izzy’s Legacy számomra valami, amivel foglalkozhatok. Le tudom tenni, ha kell, majd újra fel tudom venni, de ez az enyém. Ez az én dolgom, és ezt senki sem veheti el tőlem. Küldetésemnek tekintem, hogy megosszam a történetemet, mert fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy a rák a fiatalokat is érintheti. Szerintem a rák arra késztet, hogy egy kicsit értékesebbnek lásd az életet, és valószínűleg együttérzőbbé is tesz másokkal szemben

