Az orvosok csak legyintettek a kiütésekre, most gyilkos kórral küzd a kétéves kislány

Kegyetlen kórral küzd egy ausztrál kislány. Namirah Carpenter még csak kétéves, de rákdiagnózisa óta heteket töltött a kezelések miatt a kórházban.

Namirah rákdiagnózisa lesújtotta fiatal anyukáját (fotó: GoFundMe)

A Perth városában élő gyermek B-sejtes akut limfoblasztos leukémiája miatt számos vizsgálaton esett át, melyek után vérátömlesztést és kemoterápiát is kapott. Namirah, bár egy kis időre hazatérhetett, gyorsan visszakerült a kórházba egy roham miatt. A gyermek azóta nem igazán beszél. Concetta, Namirah édesanyja még csak 22 éves, és most az egyetemi tanulmányait szünetelteti, hogy kislányát gondozhassa a kezelések alatt. Namirah immunrendszere annyira legyengült a kezelések miatt, hogy bölcsődébe nem járhat, és még a parkba sem mehet ki.

Az anyuka hónapokig gyanította, hogy lányával valami nincsen rendben. Namirah testén rovarcsípés-szerű foltok kezdtek el megjelenni, ezekkel mentek kórházba.

Hónapokig jártunk ide-oda kórházba, de azt mondták neki, hogy jól van, és semmi baja.

Rákdiagnózisa óta alig beszél a kislány

Akkor tudta, hogy lánya rákos, amikor Namirah szája kifehéredett és elkezdett besárgulni.

Csak akkor beszélt, amikor éhes volt - hiszen éhes volt. Most lassacskán újra beszél, de még mindig nem önmaga

- mondta az anyuka arra az időre utalva, amikor lánya abbahagyta a beszédet a kezelései miatt.

Most, három hónap után Namirah szervezete jól reagál a kemoterápiás kezelésére, de ennek ellenére orvosai többször is elmondták az anyukának, hogy mindig csakis a következő lépésre gondoljon. Az anyuka arról álmodozott, hogy szociális munkás lesz, és külföldre megy nyaralni a lányával, ám ezek a tervek meghiúsultak a kegyetlen diagnózissal.

Az egyetemi tanulmányaim és a fogyatékossággal élők területén végzett munkám után a lányom teljes munkaidős gondozója lettem

- mondta.

Concetta hozzátette, szeretné, ha az emberek regisztrálnának az őssejt-donorok listájára. Namirah ritka etnikumú keveréke miatt sokkal nehezebb donort találni, ahogy az sok más gyermek esetében is történik.

Bár nekik nem biztos, hogy szükségük lesz rá, az anyuka naponta találkozik gyermekekkel akik őssejt-átültetésre várnak - írja az MSN.