Sokáig nem vették komolyan a furcsa tünetet – a 40 éves nő végül elveszítette a teljes pajzsmirigyét

Heather Wallace 2017 májusában egy furcsa duzzanatot vett észre a nyakán. A kinövés egyre inkább golyvára emlékeztetett – vagyis a pajzsmirigy látható megnagyobbodására –, és hamarosan tartós köhögés is társult hozzá.

Az édesanya évekig küzdött pajzsmirigy problémákkal

A háromgyermekes édesanya 2018 áprilisában endokrinológushoz fordult, aki elvégezte a szokásos pajzsmirigy-vizsgálatokat. A vértesztek a tiroxin (T4) és a pajzsmirigyserkentő hormon (TSH) szintjét mérték, az eredmények pedig „normálisnak” bizonyultak. Wallace azonban érezte, hogy valami nincs rendben, és további vizsgálatokat kért – kérését azonban éveken át elutasították.

„Tudtam, hogy ennél mélyebb probléma áll a háttérben, de az orvos soha nem hallgatott rám vagy az aggodalmaimra”

– mondta People magazinnak.

Ahogy a golyva tovább nőtt, Heather lassan ráébredt, mennyire befolyásolja mindennapjait. Az olyan hétköznapi tevékenységek, mint a hosszabb séták, a gyermekeivel való aktív időtöltés vagy akár az egyszerű mozgás is szokatlan kifulladást okozott. Sokáig azt hitte, csupán rossz erőnlét áll a háttérben, nem sejtve, hogy a teste évek óta túlterhelés alatt áll.

A látványos elváltozás miatt Wallace folyamatosan a figyelem középpontjába került. Idegenek bámulták meg, ami idővel komoly lelki terhet jelentett számára. A helyzet tovább romlott, amikor az interneten gúnyolódó megjegyzések jelentek meg róla: egyesek „békatorkú lánynak” csúfolták.

„A mentális egészségem határozottan megsínylette”

– vallotta be.

Hosszú évek válasz nélkül maradt kérdései és romló önbizalma után végül egy újabb orvosi vélemény hozta el a fordulatot. 2025 decemberében műtétet javasoltak számára. Heather úgy készült, hogy csupán a pajzsmirigy egyik lebenyét távolítják el, ám az operáció után kiderült: az egész szervet el kellett távolítani.

„Szívszorító volt. Amikor felébredtem, és megtudtam, hogy az egész pajzsmirigyemet eltávolították, borzasztóan szomorú lettem.”

– mondta.

A műtét utáni szövettani vizsgálat kimutatta, hogy évek óta kezeletlen Hashimoto-betegségben szenvedett. Ez egy autoimmun kórkép, amely során az immunrendszer fokozatosan pusztítja a pajzsmirigy hormontermelő sejtjeit.

„Évekig jártam orvosról orvosra, és senki nem vizsgált Hashimoto irányában egészen mostanáig. Bárcsak tudtam volna erről korábban, mert akkor másképp tudtam volna vigyázni magamra”

– mondta.