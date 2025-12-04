Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: a főút is beleremegett ebbe a balesetbe, halálos áldozatról is tudni

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:17
szolnokrendőr
Egy autó áttért a szemközti forgalmi sávba, így történt az ütközés. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
Bors
A szerző cikkei

Frontálisan ütközött két jármű szerda délután a 442-es főúton Szolnok külterületén, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök reggel az MTI-vel a halálos baleset eddig ismert körülményeiről.

A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
A halálos baleset körülményeit vizsgálják
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A halálos baleset áldozata

A tájékoztatás szerint egy 57 éves tiszaföldvári nő és férfi utasa személygépkocsival közlekedett szerda délután Szolnokról Rákóczifalva irányába, amikor a sofőr eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy üllői lakos által vezetett járművel. A baleset következtében a nő a helyszínen meghalt, utasa az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos sérülést szenvedett - írták.

A Szolnoki Rendőrkapitányság közúti baleset okozása vétség miatt indított eljárást - közölték.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu