Most jött: a főút is beleremegett ebbe a balesetbe, halálos áldozatról is tudni

Frontálisan ütközött két jármű szerda délután a 442-es főúton Szolnok külterületén, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök reggel az MTI-vel a halálos baleset eddig ismert körülményeiről.
A tájékoztatás szerint egy 57 éves tiszaföldvári nő és férfi utasa személygépkocsival közlekedett szerda délután Szolnokról Rákóczifalva irányába, amikor a sofőr eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy üllői lakos által vezetett járművel. A baleset következtében a nő a helyszínen meghalt, utasa az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos sérülést szenvedett - írták.
A Szolnoki Rendőrkapitányság közúti baleset okozása vétség miatt indított eljárást - közölték.
