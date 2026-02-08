Ki a legszexibb nő A Nagy Ő műsorában? Szavazz te is!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 19:00
Kiara LordszexiStohl András
Január 26-án indult A Nagy Ő legújabb évada, amelyben eredetileg 20 hölgy versenyzett Stohl András kegyeiért. Február első hetére A Nagy Ő mezőnye már hét versenyzőre szűkült, és a Bors olvasóit most arra kérjük, szavazzanak: szerintetek ki a legszexibb nő a műsorban?

Az már előzetesen sejthető volt, hogy sokan érdeklődnek majd Stohl András meghódítása iránt, és akadt is bőven jelentkező A Nagy Ő legújabb évadában. A Bors olvasóit most arra kérjük, hogy szavazzanak: Szerintetek ki illik leginkább Stohl Andráshoz külsőleg, vagyis ki a legszexibb versenyző a mezőnyből?

Nagy Ő idei évadát 20 hölgy kezdte meg, már csak 7-en maradtak.
A Nagy Ő idei évadában 20 hölgy kezdett el versenyezni Stohl András figyelméért (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő szereplői közül már csak heten vannak játékban

A Stohlné aspiránsokat már megismerhettük az eddigi részekben, és a TV2-nek hála még mini életrajzokat is kaptunk, szóval megtudhatjuk, hogy ki hány éves és mivel foglalkozik. A január 26-i indulás után a párkereső reality azonnal nagy figyelmet kapott, hiszen a közelmúltban elvált Stohl András érzelmekkel és fordulatokkal teli utazásba kezdett, hogy megtalálja az igazit. A mezőny kifejezetten sokszínű: a természetes szépségek, az elegáns, nőies kisugárzású versenyzők és a sportos, energikus hölgyek mind helyet kaptak a palettán. Ez garantálja az izgalmakat és érzelmi hullámvasutat Stohl András számára.

A bent maradt nők listája:

Kiss Kriszta (47) – üzletfejlesztési manager. Kifinomult nő, klasszikus férfit keres. Hobbija a testépítés, fitnesz versenyeken is szerepelt.

A 47 éves Kriszta ritka szépség (Fotó: TV2)

Kiara Lord (32) – egykori felnőttfilmes, tartalomgyártó. A Farm VIP-ben már bizonyított, szókimondó, versengő és konfrontatív típus.

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_036
Kiara Lord az egyike azoknak, akik erős benyomást tettek Stohlra (Fotó: Máté Krisztián)

Antal Gina (36) – vállalkozó. Őszinte és határozott, nem azért jött, hogy meghódítsa Andrást, hanem hogy őt hódítsa meg a színész.

Gina legjobb barátnője Kiara a műsorban, akivel szövetkeztek (Fotó: TV2)

Mezei Böbe (44) – agrármérnök, masszőr. Igazi vadóc, nyitott személyiség, szenvedélyes a szexualitás terén, rengeteg érdekes történettel.

Mezei Böbe agrármérnökként és masszőrként tevékenykedik (Fotó: TV2)

Pálfi Panna (35) – operaénekes, vállalkozó. Lobbanékony, extrém sportok rajongója, motorozik, hisz a sors és az univerzum üzeneteiben.

Panna operaénekesnő, komoly személyiséggel (Fotó: TV2)

Szarka Éva (47) – ügyvezető. Határozott, humoros, nyitott egy új kapcsolatra, miután kamasz fia kirepült otthonról. Utolsóként érkezett a lányok közé.

Szarka Éva ügyvezetőként dolgozik (Fotó: TV2)

Győrfi Andrea (48) – vállalkozó, háromgyermekes édesanya.

Győrfi Andrea igazi kozmopolita, Angliában és Amerikában is élt (Fotó: TV2)

A közönség véleménye jó visszajelzés a hölgyeknek, de a végső döntés természetesen Stohl András kezében van.

SZAVAZÁS

Szerinted ki legszexibb szereplő a Nagy Ő műsorában?

 

