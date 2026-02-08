Ki a legszexibb nő A Nagy Ő műsorában? Szavazz te is!

Az már előzetesen sejthető volt, hogy sokan érdeklődnek majd Stohl András meghódítása iránt, és akadt is bőven jelentkező A Nagy Ő legújabb évadában. A Bors olvasóit most arra kérjük, hogy szavazzanak: Szerintetek ki illik leginkább Stohl Andráshoz külsőleg, vagyis ki a legszexibb versenyző a mezőnyből?
A Stohlné aspiránsokat már megismerhettük az eddigi részekben, és a TV2-nek hála még mini életrajzokat is kaptunk, szóval megtudhatjuk, hogy ki hány éves és mivel foglalkozik. A január 26-i indulás után a párkereső reality azonnal nagy figyelmet kapott, hiszen a közelmúltban elvált Stohl András érzelmekkel és fordulatokkal teli utazásba kezdett, hogy megtalálja az igazit. A mezőny kifejezetten sokszínű: a természetes szépségek, az elegáns, nőies kisugárzású versenyzők és a sportos, energikus hölgyek mind helyet kaptak a palettán. Ez garantálja az izgalmakat és érzelmi hullámvasutat Stohl András számára.
Kiss Kriszta (47) – üzletfejlesztési manager. Kifinomult nő, klasszikus férfit keres. Hobbija a testépítés, fitnesz versenyeken is szerepelt.
Kiara Lord (32) – egykori felnőttfilmes, tartalomgyártó. A Farm VIP-ben már bizonyított, szókimondó, versengő és konfrontatív típus.
Antal Gina (36) – vállalkozó. Őszinte és határozott, nem azért jött, hogy meghódítsa Andrást, hanem hogy őt hódítsa meg a színész.
Mezei Böbe (44) – agrármérnök, masszőr. Igazi vadóc, nyitott személyiség, szenvedélyes a szexualitás terén, rengeteg érdekes történettel.
Pálfi Panna (35) – operaénekes, vállalkozó. Lobbanékony, extrém sportok rajongója, motorozik, hisz a sors és az univerzum üzeneteiben.
Szarka Éva (47) – ügyvezető. Határozott, humoros, nyitott egy új kapcsolatra, miután kamasz fia kirepült otthonról. Utolsóként érkezett a lányok közé.
Győrfi Andrea (48) – vállalkozó, háromgyermekes édesanya.
A közönség véleménye jó visszajelzés a hölgyeknek, de a végső döntés természetesen Stohl András kezében van.
