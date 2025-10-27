Szörnyű tragédia: Meghalt két hegymászó miután megmászták az Ama Dablam hegyet 

Rémes tragédia történt Nepálban: Két tapasztalt hegymászó, egy francia és egy dél-koreai alpinista halt meg a napokban, miután megmászták az egyik legnépszerűbb, ám technikailag kifejezetten nehéz himalájai csúcsot, az Ama Dablamot.

A két hegymászó nem élte túl

A 6814 méter magas hegy a Khumbu régióban található, nem messze a Csomolungma (Mount Everest) alaptáborától. Bár magassága elmarad a nyolcezres óriásokétól, meredek vonulata és éles gerince miatt a „Himalája Matterhornjaként” is emlegetik. Az őszi mászószezonban különösen sok alpinista próbálja meg elérni a csúcsot – sajnos nem mindenki tér vissza élve.

A nepáli hatóságok tájékoztatása szerint a 65 éves francia hegymászó, Hugo Lucio Lazaro a múlt héten lett rosszul, miután már elérte a csúcsot és megkezdte az ereszkedést. Helikopterrel Katmanduba szállították, de a kórházban egy nappal később életét vesztette.

Néhány nappal később, vasárnap, egy másik tragédia is történt: a 66 éves dél-koreai hegymászó, Hong Hajpark a hegy 1. és 2. tábora között esett össze, miközben öt másik társával felfelé tartott. A hegyimentők hiába siettek a segítségére, életét már nem tudták megmenteni.

A nepáli turisztikai főigazgatóság és a J’Vill Nepal Treks expedíciós szervező cég is megerősítette a haláleseteket. Mint elmondták, az Ama Dablam a 6000–7000 méteres csúcsok közül az egyik legvonzóbb, ugyanakkor a legkockázatosabb is – a hirtelen időjárás-változások, a sziklás meredélyek és a magasság egyaránt próbára teszik a mászókat.

A nepáli hatóságok szerint az idei őszi szezonra mintegy 400 engedélyt adtak ki az Ama Dablam megmászására. A tragédiák ellenére az expedíciók folytatódnak, hiszen a hegymászás továbbra is jelentős bevételi forrása az országnak, amely a világ tíz legmagasabb hegycsúcsából tíznek is otthont ad.

Október elején egy másik dél-koreai turista is életét vesztette egy közeli hegycsúcson – mindez ismét emlékeztet arra, hogy a Himalája szépsége mögött mindig ott lapul a veszély árnyéka, írja a Kisalföld.