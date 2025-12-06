Rettenet a szomszédban: Ausztria legmagasabb csúcsán hagyta meghalni a barátnőjét

Egy 36 éves férfi kegyetlen módon hagyta meghalni barátnőjét Ausztria legmagasabb csúcsán, a 3 798 méteres Grossglockner hegységben. A 33 éves nő és barátja közös programként vágott neki a merész kalandnak, ami eleinte gond nélkül zajlott, majd 50 méterrel a csúcs előtt a fiatal nő rosszul lett és kimerült. Sokkoló felvételek mutatják, ahogy a férfi hagyta halálra fagyni tapasztalatlan barátnőjét a hegycsúcson.

Ausztria legmagasabb csúcsán hagyta halálra fagyni a barátnőjét a kegyetlen férfi Fotó: SEARCHSIFT (YouTube)

Halálra fagyott a barátnő Ausztria legmagasabb csúcsán

A felvételeken jól látható, hogy január 18-án este 6 órakor még látszott a két hegymászó vészfénye, amely azonban hat órával később már egyre kevésbé lehetett látni. Tragikus módon a 33 éves nő a fagyban meghalt, mielőtt bárki elérhette volna. Egy másik webkamerafelvétel azt mutatta, hogy a férfi még hajnali órákban is a hegy másik oldala felé tartott lefelé. A nő kevés felszereléssel, a fagyos hóban töltötte az éjszakát.

Egy másnap reggel készült felvételen már egy helikopter repült a hegy fölött, a magára hagyott nő közelében, de az erős szél miatt a mentést ekkor még nem tudták végrehajtani. Körülbelül három órával később a mentők végül eljutottak a 33 éves nőhöz, de addigra meghalt.

A tapasztalt hegymászónak számító férfi ellen vádat emeltek gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos gondatlanság miatt, ezért bűnössége esetén akár három év börtönt is kaphat - írja a The Mirror.

A vizsgálat szerint a 36 éves férfi több súlyos hibát is elkövetett a tragédiát megelőzőleg. A nyomozók telefonadatok, szakértői jelentések és képek alapján állították össze az ügyet. Az is kiderült, hogy a 33 éves nő számára ez volt az első magashegyi túra. Ráadásul a túra menete később indult el a tervezettnél, és nem vittek elegendő vészfelszerelést sem. A férfi nem gondoskodott arról sem, hogy a barátnőjét szélvédett helyre vigye, sőt, nem adott le vészjelzést sem, amikor először bajba kerültek. A rendőrség csak éjfél után tudta elérni, mert a telefonja néma üzemmódban volt.