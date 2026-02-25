Nem sok esélyt adtak neki az orvosok: így él manapság a kilencéves, agyi bénulásban szenvedő Sofia

Nem sok esélyt adtak a túlélésre az orvosok egy brit édesanya, Clare Emily Smith lányának. Sofia 24 hetesen és hat naposan jött a világra, egy ikerpár tagjaként, ám a testvére, Sienna mindössze hét órával a születésük után elhunyt. Az újdonsült édesanyát ekkor arra figyelmeztették, a másik lánya sem biztos, hogy életben marad. A ma már kilencéves Sofia azonban dacolt az esélyeivel, és hihetetlen fejlődést mutatott be.

Nem sok esélyt adtak neki az orvosok: minden várakozást felülmúlt a kilencéves kislány / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Rácáfolt az orvosok jóslatára a kilencéves Sofia

A kislány napjait kezdetben bizonytalanság övezte: a koraszülöttsége miatt E.coli baktérium okozta szepszis, avagy vérmérgezés alakult ki nála, majd egy rutinszerű vizsgálat során periventrikuláris leukomaláciát (PVL) fedeztek fel, egy olyan agykárosodást, amely végül agyi bénulásról szóló diagnózishoz vezetett.

A Mayo Klinika szerint az agyi bénulást elsősorban agykárosodás okozza, beleértve a terhesség alatti fertőzéseket, a koraszülést, az agy csökkent oxigén- vagy vérellátását, és időnként a genetikai mutációkat is. A főbb kockázati tényezők közé tartozik a koraszülés, az alacsony születési súly és a fertőzések.

Ez a borzasztó diagnózis csak súlyosbította a a család számára Sienna elvesztésének fájdalmát.

Lesújtó volt. Megígértem Sofiának, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a lehető legjobb esélyeket adjam neki az életben. De rémisztő volt – fogalmunk sem volt, hogy mit hoz a jövő

- nyilatkozta a People-nek az anya, Clare Chesterből.

Mom Was Told There Was 'No Way' Surviving Twin Would Make It. Then She Defied the Odds (Exclusive) https://t.co/3UCEeCCWpK — People (@people) February 23, 2026

A kislány csecsemőként fejlődési késésekkel is küzdött: 14 hónapos koráig nem tudott segítség nélkül ülni, és csak 17 hónapos korában kezdett el mászni. A lábai és törzse gyenge volt, mialatt még állva is lábujjhegyre állt. Hamarosan azonban minden mérföldkő, amelyet Sofia elért, sikerélménnyé vált. A kislány kétéves korában a korai mozgássegítő eszközök, mint amilyen a járókeret segítségével megízlelhette a függetlenséget. A fejlődése azonban túl lassú volt, ezért egy év után Clare magánterápiákra pályázott, hogy segítsen a lányának a felzárkózásban. Ezután bevezettek egy Galileo teljes testes vibrációs gépet, otthon végezhető erősítő és kondicionáló gyakorlatokba vágtak bele, valamint egy amerikai szakemberrel videóhíváson keresztül dinamikus mozgásintervenciós terápiát végeztek: az eredmény pedig magáért beszélt.

Hihetetlen volt, mennyit fejlődött. Figyeltem, ahogy szemem láttára átalakul

- tette hozzá az édesanya.