Magára hagyta újszülött kislányát, tragikus hirtelenséggel elhunyt a 26 éves sportolónő

Neda Davidovic
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 06:45
Judo Club Tamiskislányhalál
Szívszorító tragédia történt. Elhunyt szerbia egyik sikeres sportolója, Neda Davidovic, aki pár nappal korábban adott életet a kislányának.

Egy héttel a kislánya, Danica születése után elhunyt a 26 éves Neda Davidovic, aki a gyermekáldás után súlyos fejfájásra panaszkodott - írja a Telegraf.

A szerb Neda judóban versenyzett és több állami érmet nyert. Ezt követően edző lett, 2023-ban klubjával, a Judo Club Tamis csapatával bronzérmet szerzett a szerb bajnokság felnőtt versenyén. Mindezt annak ellenére érte el, hogy a Neda által edzett három versenyző átlagéletkora 16,5 év volt.

Neda idén férjhez ment, és hét napja született a kislányuk.

 

