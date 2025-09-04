Magára hagyta újszülött kislányát, tragikus hirtelenséggel elhunyt a 26 éves sportolónő

Egy héttel a kislánya, Danica születése után elhunyt a 26 éves Neda Davidovic, aki a gyermekáldás után súlyos fejfájásra panaszkodott - írja a Telegraf.
A szerb Neda judóban versenyzett és több állami érmet nyert. Ezt követően edző lett, 2023-ban klubjával, a Judo Club Tamis csapatával bronzérmet szerzett a szerb bajnokság felnőtt versenyén. Mindezt annak ellenére érte el, hogy a Neda által edzett három versenyző átlagéletkora 16,5 év volt.
Neda idén férjhez ment, és hét napja született a kislányuk.
