Rohantak a mentők: nem ért el a szülészetig a kismama

A napokban Komárom-Esztergom vármegyében egy 40. hetében járó kismama hívta a segélyhívót, miután fájásai a vártnál gyorsabban és egyre sűrűbben jelentkeztek. Bár eredetileg kórházba indultak volna, a hirtelen erősödő panaszok miatt végül a mentők segítségét kérték.

Nem várt tovább, mentőben érkezett Krisztián

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A mentőben jött világra a kisfiú

A mentésirányítás azonnal intézkedett: rövid időn belül két mentőautó és egy mentőtisztikocsi is a helyszínre érkezett. A szakemberek megvizsgálták az édesanyát, értesítették a szülészeti osztályt, majd elindultak a kórház felé. A baba azonban nem várt tovább.

Néhány perccel később a mentő félreállt, a mentők pedig felkészültek a szülés levezetésére. A kismama a helyszínen, a mentőautóban adott életet második gyermekének, Krisztiánnak, aki hangos sírással jelezte érkezését. Az ellátást követően az újszülöttet és édesanyját stabil állapotban szállították kórházba. A mentés komplikációk nélkül zajlott, olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.