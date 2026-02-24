„Arra készülünk, hogy találkozzunk valakivel, akit már most is nagyon szeretünk” – megszólalt várandósságáról a gyönyörű színésznő

Hailee Steinfeld már javában készül az anyaságra. A Substack Bau Society magazinban közzétett blogbejegyzésben a 29 éves várandós színésznő arról írt, hogy már nagyon várják Josh Allennel a közös gyermeküket.

Hailee Steinfeld várandós, nem sokára világra hozza gyermekét Fotó: Michael Owens

Hailee Steinfeld első gyermekével várandós

A népszerű színésznő is nem sokára be fog állni a gyermeket nevelő hollywoodi édesanyák sorába, akik között már megannyi híresség ott van. Hailee elmondta, hogy nappalijában ülve tudatosult benne, hogy kis családjuk növekedni fog.

A babára való felkészülés legmélyebb és legmegalapozóbb része az önelemző oldala volt: a csendes beszélgetések, amiket szinte minden nap magammal folytatok

- idézi a színész- énekesnő szavait a People Magazin.

A hollywoodi csillag hozzátette, hogy néha olyan kérdéseket is feltesz magának, mint hogy milyen lesz ő anyaként, míg máskor a jövőjéről ábrándozik. „Ahogy ráhangolódok, ezt a szürreális, egész testet betöltő tudatosságot élem át, hogy a világunk gyönyörű módon tágulni készül. Arra készülünk, hogy találkozzunk valakivel, akit már most is nagyon szeretünk”. Hailee még mindig nem tudja leírni szavakkal, milyen érzés fogja el minden nap, de imádja a baba várása közbeni készülődést és a gyerekszoba rendezgetését.

A színésznő a szervezettség mellett, sokkal felkészültebbnek kezdi érezni magát a kisbaba érkezésére, ráadásul édesanyja nemrégiben babaváró bulit szervezett neki, ami csak hozzáadott, ahhoz az érzéshez, hogy ez tényleg megtörténik velük.

Januárban Steinfeld NFL-sztár férje, Josh egy sajtótájékoztatón beszélt, miközben a Buffalo Bills bemutatta Joe Bradyt új vezetőedzőjeként. A sztárt arról kérdezték, hogyan fog kinézni a szezonja, miközben első gyermeke érkezésére vár.

Nagyon várom már a feleségemmel, hogy apa lehessek. Ez olyasvalami, amire nagy büszkeséggel tekintek majd. És menet közben kell majd rájönnünk a dolgokra, ahogy minden másra is az életben

- közölte.

Josh azt is mondta, hogy imádja a futballt és imád irányító lenni a Buffalo Billsnél, de az apaság egy olyan dolog, amit most jelenleg nagyon vár.