Dráma Telcsen: rossz jegyet kapott fizikából, kiugrott az ablakon a diák

Megrázó eseményeknek adott otthont a Telcsi Műszaki Líceum a romániai, Beszterce-Naszód megyei Telcsen. Kedden délelőtt 10 óra körül riasztották ugyanis a hatóságokat, miután egy mindössze 13 éves diák kizuhant az intézmény első emeleti ablakán.
A mentők azonnal a helyszínre siettek. Szerencsére a kamasz túlélte az esést, ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával szállították végül kórházba - írja a Maszol.ro oldala.
Mint később kiderült, nem véletlen baleset történt: az erdélyi fiatal szánt szándékkal vetette ki magát az ablakon, miután rosszabb jegyet kapott fizikából, mint amire számított. A beszámolók szerint minden pár pillanat alatt történt csupán: a diák, akit eddig jó tanulóként ismertek meg tanárai és osztálytársai felpattant a helyéről, felállt az ablakpárkányra, majd pedig már zuhant is a mélybe.
Az igazgató beszámolója szerint amikor később a sérülést szenvedett fiútól megkérdezték, miért tette, amit tett, annyit felelt:
Az élet nehéz!
Az intézményvezető azt is elárulta: a fiú cselekedete rendkívül megilyesztette és felzaklatta hatodikos osztálytársait.
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.