Dráma Telcsen: rossz jegyet kapott fizikából, kiugrott az ablakon a diák

Megrázó eseményeknek adott otthont a Telcsi Műszaki Líceum a romániai, Beszterce-Naszód megyei Telcsen. Kedden délelőtt 10 óra körül riasztották ugyanis a hatóságokat, miután egy mindössze 13 éves diák kizuhant az intézmény első emeleti ablakán.

Rohantak a mentők az iskola ablakán kiugró telcsi kisfiúhoz Fotó: Unsplash

A mentők azonnal a helyszínre siettek. Szerencsére a kamasz túlélte az esést, ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával szállították végül kórházba - írja a Maszol.ro oldala.

Rossz jegy miatt ugrott ki az ablakon a telcsi tini

Mint később kiderült, nem véletlen baleset történt: az erdélyi fiatal szánt szándékkal vetette ki magát az ablakon, miután rosszabb jegyet kapott fizikából, mint amire számított. A beszámolók szerint minden pár pillanat alatt történt csupán: a diák, akit eddig jó tanulóként ismertek meg tanárai és osztálytársai felpattant a helyéről, felállt az ablakpárkányra, majd pedig már zuhant is a mélybe.

Az igazgató beszámolója szerint amikor később a sérülést szenvedett fiútól megkérdezték, miért tette, amit tett, annyit felelt:

Az élet nehéz!

Az intézményvezető azt is elárulta: a fiú cselekedete rendkívül megilyesztette és felzaklatta hatodikos osztálytársait.