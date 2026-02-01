Lebénult az élsportoló: most, 33 évvel később Fair Play-díjat kapott

Balogh Zoltán élete egyetlen másodperc alatt tört ketté 1992-ben, amikor egy ukrajnai edzőtáborban súlyos balesetet szenvedett: egy szakadékba zuhant. Megsérültek a csigolyái és lebénult. A profi dzsúdós azóta kerekesszékben él, de hihetetlen akaratereje a legmagasabb szakmai elismerésig repítette. A közelmúltban rangos Fair Play-díjat kapott legújabb, Kapáslövés című könyve és életútja elismeréseként, ám a sors fintora, hogy éppen lebetegedett, így nem tudott részt venni az ünnepségen: a díját a könyvkiadója vette át, ő pedig otthonról, videóüzenetben mondott köszönetet.

A könyv kiadói elvitték Zoltánnak a Fair Play- díjat Fotó: beküldött/ Balogh Zoltán

A mélybe zuhant és lebénult

„Akkor tudtam meg, hogy az eddigi életemnek vége”

Zoltán sikeres edző volt, éppen edzőtáborban voltak a Kárpátokban, amikor az utolsó éjszaka tolatás közben bekövetkezett a tragédia. Egy kivilágítatlan helyen biztonságosan akart bekanyarodni a tábor kapuján, kiszállt szétnézni, egy szakadék volt ott, amibe lezuhant. Onnantól már csak foszlányok vannak meg.

Csak arra emlékszem, hogy fekszem egy hegyi patakban, és ömlik a számba a víz. Azt hittem, hogy ott fogok meghalni

– idézte fel a pillanatot, amikor egy tanítványa mentette meg az életét azzal, hogy kiemelte a fejét a vízből.

Mielőtt lebénult, sorra nyerte a versenyeket / Fotó: beküldött/ Balogh Zoltán

Arra tisztán emlékszik, hogy egy szakadt pólós falusi orvos, szájában füstölgő csikkel varrta össze a fejsebét egy kis ukrán faluban. Az igazi bajra csak az ungvári kórházban derült fény, amikor eljutott a röntgenig. Utána átvitték a határon, teljesen szürreális volt az egész.

Vártuk a helikoptert, és egyszer csak megjelent a magyar mentőhelikopter. Egy falusi futballmeccs kellős közepén szállt le, ott a pálya szélén. Megállt a játék, a bíró lefújta a meccset, a nézők és a játékosok pedig tátott szájjal nézték, ahogy a sárga gép leszáll a fűre, hogy elvigyen engem Debrecenbe. Olyan volt, mint egy filmben

– emlékezett vissza arra az időre Zoltán.

A kórházban a vizsgálatok után az orvosok közölték a sokkoló hírt: lebénult és soha többé nem fog tudni lábra állni. Azt mondták, valószínűleg csak a szemét fogja tudni mozgatni, ha egyáltalán túléli. Túlélte, de örökre kerekesszékbe került.

Fekszel egy ágyon és nem mozogsz semmit, és előtte bármire képes voltál. Ledobtál 25 combdobást egymás után, végigtoltál egy kétórás edzést, akkor meg nem tudtad fölemelni a kezed, hogy a könnyeidet letöröld, és folytak a füledbe. Ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt

– mesélte Zoli megrázó őszinteséggel a baleset utáni állapotot.