Vakon, beszédképtelenül ébredt az életmentő műtét után a korábban fitt nő

Alicia Beveridge soha nem gondolta volna, hogy egy ártalmatlannak tűnő szemprobléma néhány óra alatt életveszélyes állapottá válhat. A 41 éves ausztrál fitneszedző és influenszer két héten át enyhe fejfájással küzdött, majd a jobb szemén látászavar jelentkezett, amit egyszerű szemfertőzésnek hitt.

Szörnyű volt a diagnózis influenszer számára Fotó: Instagram-videó

A feje tetejére állt az influenszer élete

Beveridge felkeresett egy szemorvost, aki szemkötést javasolt, ám másnap további vizsgálatok miatt kórházba ment. Itt derült ki, hogy a tüneteket nem fertőzés, hanem egy szivárgó érképlet, úgynevezett cavernoma okozza az agyában. Az elváltozás nyomást gyakorolt a látóidegére, és vérzést idézett elő, ezért az orvosok azonnali agyműtét mellett döntöttek.

A diagnózis teljesen váratlanul érte. Beveridge ekkor már több mint 15 éve dolgozott fitneszedzőként, és társalapítója volt a Barry’s edzőterem-hálózat ausztrál franchise-ának. Állítása szerint két nappal korábban még nagy súlyokkal edzett, ezért nehezen hitte el, hogy életveszélyben van.

A műtét után azonban drámai fordulat következett. Amikor magához tért, nem tudott beszélni vagy járni, és nem is látott. Az intenzív osztályon töltött napokban a legalapvetőbb feladatokhoz is segítségre szorult. Neurológiai osztályra került, ahol több héten át kezelték, tudta meg a People.

A felépülés során logopédusok és más specialisták segítették, hogy visszanyerje beszédkészségét és mozgását. Látása fokozatosan javult, ám a periférikus látása az egyik szemén maradandóan károsodott. Beveridge elmondása szerint a rehabilitáció fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelő volt.