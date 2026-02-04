Vakon, beszédképtelenül ébredt az életmentő műtét után a korábban fitt nő

Alicia Beveridge soha nem gondolta volna, hogy egy ártalmatlannak tűnő szemprobléma néhány óra alatt életveszélyes állapottá válhat. A 41 éves ausztrál fitneszedző és influenszer két héten át enyhe fejfájással küzdött, majd a jobb szemén látászavar jelentkezett, amit egyszerű szemfertőzésnek hitt.
Beveridge felkeresett egy szemorvost, aki szemkötést javasolt, ám másnap további vizsgálatok miatt kórházba ment. Itt derült ki, hogy a tüneteket nem fertőzés, hanem egy szivárgó érképlet, úgynevezett cavernoma okozza az agyában. Az elváltozás nyomást gyakorolt a látóidegére, és vérzést idézett elő, ezért az orvosok azonnali agyműtét mellett döntöttek.
A diagnózis teljesen váratlanul érte. Beveridge ekkor már több mint 15 éve dolgozott fitneszedzőként, és társalapítója volt a Barry’s edzőterem-hálózat ausztrál franchise-ának. Állítása szerint két nappal korábban még nagy súlyokkal edzett, ezért nehezen hitte el, hogy életveszélyben van.
A műtét után azonban drámai fordulat következett. Amikor magához tért, nem tudott beszélni vagy járni, és nem is látott. Az intenzív osztályon töltött napokban a legalapvetőbb feladatokhoz is segítségre szorult. Neurológiai osztályra került, ahol több héten át kezelték, tudta meg a People.
A felépülés során logopédusok és más specialisták segítették, hogy visszanyerje beszédkészségét és mozgását. Látása fokozatosan javult, ám a periférikus látása az egyik szemén maradandóan károsodott. Beveridge elmondása szerint a rehabilitáció fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelő volt.
A kórházból való hazatérése után is folytatta a felépülést, napi sétákkal és gyakorlatokkal. Bár korábbi életviteléhez még nem tudott visszatérni, állapota fokozatos javulást mutatott. A történtek hatására Beveridge nyilvánosan is beszélni kezdett tapasztalatairól, és adománygyűjtést indított a Synapse Australia nevű szervezet javára, amely neurológiai sérüléssel élő embereket támogat. A kezdeményezés rövid idő alatt több mint 12 ezer dollárt gyűjtött össze.
