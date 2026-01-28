Drámai fordulat: elölről kezdik tárgyalni az eltűnt villanyszerelők ügyét

Újabb fordulat az évtized bűnügyi rejtélyének ügyében, az "eltűnt villanyszerelők ügyben": a Győri Ítélőtábla eljárási okokra hivatkozva hatályon kívül helyezte azt a életfogytig tartó szabadságvesztést, amelyet É. Imre ellen jogerősen hoztak Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos eltűnése, majd feltételezett meggyilkolása ügyében. A bíróság szerint előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokkal követte el az emberöléseket, ezért a 68 éves győri vállalkozót egy éve életfogytiglanra ítélte a Győri Törvényszék. Az ügyészség vádja az volt, hogy a két villanyszerelő tartozás és munkaügy miatt vesztette életét.

Az eltűnt villanyszerelők kegyetlen gyilkosa / Forrás: MW / Fotó: Csapó Balázs

A villanyszerelők kegyetlen gyilkosának ítéletét megsemmisítették

Ám most az ítélőtábla eljárási szabálysértésre hivatkozva megsemmisítette az elsőfokú döntést, és az egész eljárást újra kell kezdeni. A döntés értelmében É. Imre továbbra is előzetesben marad, az ítélet hatályon kívül helyezése nem jelenti a szabadlábra helyezését.

A vádlott az egész tárgyalássorozat alatt ártatlanságát hangoztatta, és többé‑kevésbé visszatérő elemekkel próbálta menteni magát, például azzal, hogy szerinte a két férfi eltűnésének más magyarázata van.

A tragikus ügy már hosszú évek óta foglalkoztatja a közvéleményt: Mácsik Zoltán 2018‑ban tűnt el nyomtalanul egy tartozás rendezése ürügyén, Orlik Vilmos pedig korábban, a két eset kapcsolódik egymáshoz, mert mindkettőt utoljára É. Imrével látták együtt.

A két férfi holtteste azóta sem került elő, ami tovább bonyolítja az ügyet, a rendőrség és a bíróság azonban megállapította, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyilkosságok megtörténtek.

A családtagok az elmúlt években végtelen fájdalomban élnek, mert nem tudták eltemetni szeretteiket, és most az ítélet megsemmisítése újabb bizonytalanságot hozott az életükbe.

A jogi küzdelem tovább folytatódik: a Győri Törvényszék új eljárást indít, és várhatóan más bíró előtt folytatódik a per.