Rejtélyes kór kínozta évekig Renátát, az orvosok azt hitték, felfázott

Orosz Renáta hosszú évek óta szenvedett és kereste az okot a fájdalmaira. Körülbelül 20 éves volt, amikor elkezdődtek a tünetek, úgy három évtizeddel ezelőtt. Azóta több orvosnál járt, akik mind felfázással kezelték, antibiotikumok garmadáját szedte be ezalatt. Vállalta, hogy elmeséli a kálváriáját azért, hogy esetleg más is magára ismerjen és időben eljusson a megfelelő orvoshoz, mert a hólyagfájdalom nem felfázás. Megrázó mélyinterjú a „láthatatlan” betegségről, ami nőt és férfit egyaránt érinthet.

Orosz Reni évek óta fájdalmakkal küzdött, nemrég hallott először erről a betegségről fotó: beküldött

Kiderült a döbbenetes igazság

A sorozatos antibiotikum-kezelés évek alatt egy megállíthatatlan folyamatot indított el nála, ami ideig-óráig jónak tűnt, aztán minden kezdődött elölről.

Évente legalább háromszor-négyszer előjött. Beszedtem az antibiotikumot, attól gombás fertőzésem lett, mentem a nőgyógyászhoz, majd kezdődött elölről

– meséli Renáta.

A fájdalom fokozatosan átvette az irányítást az élete felett. Már a főiskolai úszás is probléma volt számára, a mesterséges víz gyakran előhozta a tüneteit.

Ez egy folyamatos, tompa alhasi fájdalom. Nem olyan, amire beveszel egy szem gyógyszert és elmúlik. A mindennapi közérzetemre olyan rossz hatással volt, hogy a környezetem is látta rajtam, szenvedek. Olyan elgyötört volt az arcom, hogy a kollégáim is észrevették: valami baj van, de ezt nem szívesen osztja meg az ember akárkivel. A szexuális életre is negatívan tud hatni, féltem a fájdalomtól

– folytatta Renáta.

Elkezdődött egy ördögi kör, az orvosok szinte minden alkalommal felfázással kezelték Renit.

Azok az orvosok, akik nem ismerik fel ezt a betegséget, általában antibiotikumot írnak fel a panaszokra. Ez nemhogy segít, még árthat is.

Hormonális hullámvasút: A szülés adta béke és a menopauza pokla

Reni megfigyelte, hogy állapota szorosan összefügg a hormonális változásokkal. Amikor gyermekei születtek, a tünetek váratlanul, évekre eltűntek, mintha a szervezete fegyverszünetet kötött volna. Ám a nyugalom nem tartott örökké. Most, a változókor küszöbén ismét felerősödtek.

A menopauza hozta vissza a tüneteket. Megint jött a fájdalom, de most már az antibiotikum semmit nem használt. Egymás után háromfélét is szedtem feleslegesen, mire rájöttem: itt valami egészen másról van szó.

A felismerés: „Nem vagyok egyedül!”

A végső áttörést az interneten a sorstársaival való találkozás hozta meg. Renáta egy Facebook-csoportban döbbent rá, hogy amivel ő küzd, az egy létező betegség. Magyarországon nők és férfiak ezrei járnak ugyanabban a cipőben, csak még sokan nem tudják, hogy ez a hólyagfájdalom-szindróma.

Döbbenetes volt látni, hogy milyen sok embert érint ez a betegség. Fiatal lányok, harmincas anyukák és menopauzás nők ugyanazokról a tünetekről számoltak be. Ott hallottam először a hólyagfájdalom-szindrómáról. A tudat, hogy van közösség és van specialistája a betegségnek, visszaadta a reményt. Azóta már specialistánál is jártam.

Renáta számára a megváltást egy speciális étrend és egy magyar orvosok által kifejlesztett gyógynövényes készítmény hozta el.

Egy hónap után éreztem a javulást. Szigorúan tartom a diétát, pedig tiltólistás az egyik kedvencem, a paradicsom is. 20 százalékról indultam, mára már 90 százalékban jól érzem magam. Úgy érzem, kezdem visszakapni a régi életemet

– meséli elégedetten Renáta.