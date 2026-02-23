Rejtélyes kór kínozta évekig Renátát, az orvosok azt hitték, felfázott

Orosz Renáta hosszú évek óta szenvedett és kereste az okot a fájdalmaira. Körülbelül 20 éves volt, amikor elkezdődtek a tünetek, úgy három évtizeddel ezelőtt. Azóta több orvosnál járt, akik mind felfázással kezelték, antibiotikumok garmadáját szedte be ezalatt. Vállalta, hogy elmeséli a kálváriáját azért, hogy esetleg más is magára ismerjen és időben eljusson a megfelelő orvoshoz, mert a hólyagfájdalom nem felfázás. Megrázó mélyinterjú a „láthatatlan” betegségről, ami nőt és férfit egyaránt érinthet.
A sorozatos antibiotikum-kezelés évek alatt egy megállíthatatlan folyamatot indított el nála, ami ideig-óráig jónak tűnt, aztán minden kezdődött elölről.
Évente legalább háromszor-négyszer előjött. Beszedtem az antibiotikumot, attól gombás fertőzésem lett, mentem a nőgyógyászhoz, majd kezdődött elölről
– meséli Renáta.
A fájdalom fokozatosan átvette az irányítást az élete felett. Már a főiskolai úszás is probléma volt számára, a mesterséges víz gyakran előhozta a tüneteit.
Ez egy folyamatos, tompa alhasi fájdalom. Nem olyan, amire beveszel egy szem gyógyszert és elmúlik. A mindennapi közérzetemre olyan rossz hatással volt, hogy a környezetem is látta rajtam, szenvedek. Olyan elgyötört volt az arcom, hogy a kollégáim is észrevették: valami baj van, de ezt nem szívesen osztja meg az ember akárkivel. A szexuális életre is negatívan tud hatni, féltem a fájdalomtól
– folytatta Renáta.
Elkezdődött egy ördögi kör, az orvosok szinte minden alkalommal felfázással kezelték Renit.
Reni megfigyelte, hogy állapota szorosan összefügg a hormonális változásokkal. Amikor gyermekei születtek, a tünetek váratlanul, évekre eltűntek, mintha a szervezete fegyverszünetet kötött volna. Ám a nyugalom nem tartott örökké. Most, a változókor küszöbén ismét felerősödtek.
A menopauza hozta vissza a tüneteket. Megint jött a fájdalom, de most már az antibiotikum semmit nem használt. Egymás után háromfélét is szedtem feleslegesen, mire rájöttem: itt valami egészen másról van szó.
A végső áttörést az interneten a sorstársaival való találkozás hozta meg. Renáta egy Facebook-csoportban döbbent rá, hogy amivel ő küzd, az egy létező betegség. Magyarországon nők és férfiak ezrei járnak ugyanabban a cipőben, csak még sokan nem tudják, hogy ez a hólyagfájdalom-szindróma.
Döbbenetes volt látni, hogy milyen sok embert érint ez a betegség. Fiatal lányok, harmincas anyukák és menopauzás nők ugyanazokról a tünetekről számoltak be. Ott hallottam először a hólyagfájdalom-szindrómáról. A tudat, hogy van közösség és van specialistája a betegségnek, visszaadta a reményt. Azóta már specialistánál is jártam.
Renáta számára a megváltást egy speciális étrend és egy magyar orvosok által kifejlesztett gyógynövényes készítmény hozta el.
Egy hónap után éreztem a javulást. Szigorúan tartom a diétát, pedig tiltólistás az egyik kedvencem, a paradicsom is. 20 százalékról indultam, mára már 90 százalékban jól érzem magam. Úgy érzem, kezdem visszakapni a régi életemet
– meséli elégedetten Renáta.
Reni úgy érzi, mindezek ellenére szerencsés, mert sorstársai között többen is sokkal súlyosabb tünetekkel küzdenek.
A hólyagfájdalom-szindróma (latinul: interstitialis cystitis): Egy betegség, amiről csak kevesen tudnak, hogy létezik. Ahogyan azt is, hogy ők ebben szenvednek. Egy súlyos, krónikus állapot, amelynek hátterében nem baktériumos fertőzés, hanem a hólyag belső falát védő nyákréteg (az úgynevezett GAG-réteg) sérülése áll. Ez egy genetikailag kódolt, veleszületett hajlam, tehát nem a klasszikus értelemben vett „felfázás” okozza, hanem egy biológiai adottság. Emiatt a vizeletben lévő maró anyagok közvetlenül irritálják a hólyagfal idegvégződéseit, ami pokoli, égő fájdalmat és kényszerítő vizelési ingert okoz. Mivel a rutinvizsgálatok gyakran negatív eredményt adnak, a betegeket, nőket és férfiakat sokszor évekig félrekezelik antibiotikumokkal, miközben a kór az egész életvitelüket és kapcsolataikat is romba döntheti.
Magyarországon a betegek száma 20000-re becsülhető. Jelenleg e betegséget csak mintegy 2-3 százalékban ismerik fel, többnyire csak több éves szenvedés után.
Dr. Lovász Sándor urológus szakorvos mondatai ezek, aki több mint 15 éve foglalkozik ezzel a betegséggel a Hólyagfájdalom-szindróma Központban.
Méltatlan volt az a helyzet, hogy a hazánkban is mintegy 20 ezer beteget érintő, súlyos tüneteket és már-már tűrhetetlen életminőséget okozó kór szinte teljesen ismeretlen a lakosság körében, de sajnos még sok háziorvos, nőgyógyász és urológus kolléga sem rendelkezik kellő ismeretekkel e témában.
– tette hozzá.
Dr. Lovász Sándor immár 15 éve foglalkozik behatóan ennek a rejtélyes kórnak a kezelésével. Szakmai felkészültségét a folyamatosan követett nemzetközi szakirodalom, külföldi tanulmányok és a rangos urológiai konferenciákon való részvétele alapozza meg. Olyan, Magyarországon úttörő eljárásokat vezetett be, mint a katéter nélküli helyi gyógyszeres kezelés (speciális adapterrel), amelyek nemzetközileg elismert terápiák.
A doktor úr szerint a siker titka a szoros orvos-beteg együttműködés és a fegyelmezettség.
Volt olyan betegünk, akinek a hólyagkapacitása 100 milliliter alatti volt, negyedóránként vizelt éjszaka is. Kezeléssel egy év alatt 8 decire nőtt a kapacitása. Ezek az eredmények nem hirtelen jönnek, de a szoros utókövetéssel elérhetőek
– magyarázza az urológus.
Dr. Lovász Sándor 15 éves praxisa során látta a betegség legsötétebb arcát is. A Hólyagfájdalom- szindróma Központban nemcsak orvosi esetekkel, hanem emberi tragédiákkal is találkozik.
„Ezek a betegek hihetetlenül elkeseredettek. Sokan elvesztik az állásukat, mert negyedóránként kell rohanniuk a mosdóba, és nincs az a munkahely, ahol ezt tolerálják. Egyszerűen nem tudják ellátni a feladatukat, ha a napjuk nagy részét a vécén töltik. Ezzel pedig elindul egy lejtőn az illető: megszűnik a jövedelme, miközben a betegsége miatt az anyagi kiadásai csak nőnek” – meséli az urológus.
A specialista nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akiket a tehetetlenség hajszolt a kétségbeesés szélére, ahol kapcsolatokat, házasságokat bombázott már szét ez az alattomos betegség. Egészen pontosan a helyes diagnózis hiánya.
A családon belül is súlyos konfliktusok alakulnak ki. A szexuális élet a kínzó fájdalom miatt gyakran teljesen megszűnik, az ember azt sem akarja, hogy hozzáérjenek. A férj pedig csak azt látja, hogy az asszony orvostól orvosig megy, rengeteg pénz megy el a semmire, de eredmény nincs. Sajnos már olyan is előfordult, hogy a kolléga félrehívta a férjet és felvilágosította, hogy a felesége valószínűleg csak szimulál. El lehet képzelni, hogy ezek következtében a válóperek is megszaporodnak. Ez egy tragikus helyzet
– vallja az urológus.
A folyamatos fájdalom és a környezet meg nem értése miatt a betegek sokszor teljesen elszigetelődnek, mire eljutnak a megfelelő specialistához. A doktor szerint éppen ezért kulcsfontosságú a diagnózis: nemcsak a hólyagot kell meggyógyítani, hanem a beteg hitét is vissza kell adni abban, hogy a fájdalma valóságos és van rá megoldás.
Bár sokan női kórnak gondolják, a specialista szerint a férfiak helyzete talán még kétségbeejtőbb, mert náluk szinte mindig „félrenézik” a bajt. Náluk szinte automatikusan a prosztatára fognak mindent.
Rengeteg férfi él úgy, hogy nem is tudja: hólyagfájdalom-szindrómája van, és feleslegesen szedi évekig a gyulladáscsökkentőket. Sajnos az eseteink egy részében előfordul, hogy meg is operálják a prosztatát, mondván, hogy bizonyára a prosztata mérete okozza ezeket a problémákat. Na most itt az a huncutság, hogy az 50 év fölötti férfiak felének nagyobb a prosztatája. De ez nem azt jelenti, hogy ez ilyen panaszokat okoz, csak ráfogják. És gondolhatja, hogy akit kétszer is akár hiába operálnak, egy halom gyógyszert, antibiotikumot, gyulladáscsökkentőt, mindent fölöslegesen szedett éveken keresztül, emellett az állapota egyre csak romlik, milyen lelkiállapotba kerül.
Sok beteg kétségbeesik a diagnózis hallatán, de dr. Lovász Sándor szerint a felismerés valójában a megoldást jelentheti, a bizonytalanság végét. A szakember hangsúlyozza: ha a páciens együttműködő, az életminősége majdnem 100 százalékban visszakapható.
Dr. Lovász Sándor szerint a legfontosabb a folyamatos kontroll és az egyénre szabott kezelés. Ne fogadja el, ha nők esetében „felfázásnak” , férfiaknál pedig „prosztatagyulladásnak” titulálják a visszatérő fájdalmait. A megfelelő diagnózis ugyanis véget vet a felesleges és káros antibiotikum-kúráknak, és megnyitja az utat egy olyan speciális terápia felé, amellyel a panaszmentesség nemcsak remény, hanem hosszú távú valóság lehet.
