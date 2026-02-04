„Nem akartuk először elhinni” – lábfájdalommal indult, gyógyíthatatlan kór támadta meg a kilencéves Brunót

Heiner Bruno és ikertestvére, Lili 2016 októberében született Ausztriában. A szülők, Ági és Csaba végtelenül boldogak voltak, régóta vágytak már gyermekekre. Ahogy a gyerekek cseperedtek, egyre markánsabb ellentét kezdett közöttük kirajzolódni: Lili sokkal fürgébb volt, Bruno kicsit később ért és gyorsabban fáradt. Feltűnő volt az is, hogy Bruno vádlija vastagabb volt a többiekénél, de ezt annak tudták be a szülők, hogy Bruno rengeteget futóbiciklizett kiskorában. Ekkor még nem tudták, hogy óriási a baj. A felhőtlen öröm 2024 januárjáig tartott, amikor a 8 éves Bruno arra ébredt, hogy nagyon fáj a lába. Hiába teltek az órák, az iskolából hazatérve azt mondta szüleinek, hogy a fájdalom nem szűnik. Az orvosok gyanúja valamilyen genetikai betegség felé terelődött, végül pedig be is igazolódott a gyanú: Duchenne-féle izomdisztrófia, vagyis egy olyan genetikai eredetű izomsorvadás, ami jelenleg gyógyíthatatlan.

Heiner Bruno ikertestvérénél, Lilinél is kimutatták a Duchenne-t, de ennél a betegségnél a lányok tünetmentes hordozók

Fotó: Beküldött fotó

Hogy lehet megemészteni azt, hogy a gyermeked gyógyíthatatlan beteg?

A Sarródon élő Heiner család életét felforgató diagnózis két évvel ezelőtt, ezekben a napokban született meg. Csaba máig tisztán emlékszik arra a napra.

Nem akartuk először elhinni. Én azt mondtam a feleségemnek, hogy az orvos biztos téved. Hiszen ez a gyerek egy nagyon erős gyerek. Viszont amikor megjött a genetikai vizsgálat, akkor szembesültünk vele, hogy a 46-os és 47-es génje hibás és ezért nincsen disztrofin-termelés, még részlegesen sem. Sokkos állapotba kerültünk, de úgy voltunk vele, hogy ezen túl kell lépni és neki kell állnunk keresni valamilyen megoldást

— emlékezett vissza az édesapa.

És valóban, a család azóta szüntelenül a megoldásokat kutatja: figyelemmel kíséri az éppen zajló kutatásokat, a tudományos cikkeket bújja, ha elérhetővé válik valamilyen fejlesztő eszköz, azt megpróbálják beszerezni, de több Duchenne-es közösségnek is tagjai lettek, ahol meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat.

A cél, hogy Bruno ne veszítse el a járóképességét, hogy időt nyerjenek, amíg a tudósok megtalálják a Duchenne-ellenszerét.

De ez még legjobb esetben is évek.