„Gyógyulj meg, Bruno!” - egy éven át gyűjtötte zsebpénzét a 11 éves kislány, odaadta egy beteg kisfiúnak

Heiner Bruno és családja egy Amerikában elérhető génterápiára gyűjt, ami jelenleg a gyógyíthatatlan kisfiú egyetlen reménye. A 9 éves Bruno az úgynevezett Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved, ami egy genetikai eredetű izomsorvadás, és amire jelen ismereteink alapján nincs gyógymód. A betegek állapotának romlása azonban egy speciális injekciónak köszönhetően lassítható, erre gyűjt most a Heiner család. A cél, hogy Duchenne-es Bruno ne kerüljön kerekesszékbe!

Duchenne-es Bruno a családjával: édesanyjával, Ágotával, édesapjával, Csabával és ikertestvérével, Lilivel

Fotó: Együtt Brunoért Alapítvány Facebook oldala

Heiner Bruno és családja Győr-Moson-Sopron vármegyében, Sarródon él és a gyűjtés érdekében rendszeresen vesznek részt környékbeli jótékonysági eseményeken. Szoktak szervezni sütibörzéket, de előfordult már az is, hogy jótékonysági focimeccset, vagy épp hal- és vadételfőző fesztivált szerveztek a kisfiú gyógyulásáért. Egy ilyen eseményen hallott először a 11 éves Zselyke is Bruno történetéről.

„ Gyógyulj meg, Bruno! ” — Zselyke kezdetben elektromos rollerre gyűjtött

A Heiner család hétvégén egy Kapuváron megrendezett futóversenyen vett részt, ahol a 9 éves kisfiúnak hatalmas meglepetésben volt része. Egyszer csak odalépett hozzá egy nála mindössze pár évvel idősebb kislány, Zselyke, aki pénzzel teli borítékot nyújtott át a kisfiúnak. Kiderült, hogy Zselyke egy éven át gyűjtögette a kis zsebpénzét, amiből eredetileg egy elektromos rollert szeretett volna venni, azonban amikor hallott a beteg kisfiúról, meggondolta magát.

A kislányom nagyon régóta szeretett volna venni magának egy e-rollert, ezért megállapodtunk vele, hogy ha kitűnő lesz év végén, akkor megkaphatja, de ha nem, akkor minden ötösért kap 1000 forintot. Az év végi bizonyítványba végül becsúszott egy négyes, Zselyke pedig emiatt sírva fakadt. Próbáltuk vigasztalni, mondtuk neki, hogy ne keseredjen el, így is összejött annyi pénz, amiből meg tudjuk vásárolni a rollert. Ekkor mondta el Zselyke, hogy ő valójában egy ideje már nem is a rollerre gyűjt

— mesélte lapunknak Zselyke édesanyja, Ágnes.

Tervéről sokáig még a szülei sem tudtak, a kislány ugyanis az utolsó pillanatig titokban szerette volna tartani, hogy ő valójában Brunonak gyűjtögette a pénzét.

Zselyke karácsonykor döntötte el, hogy Brunonak akarja adni a zsebpénzét. Kiderült, hogy azért sírt, mert az volt a terve, hogy amikor elindulnak apával megvenni a rollert, ő akkor szól csak, hogy ne a bolt irányába menjenek, hanem Bruno felé. Az utolsó pillanatig titkolta előttünk is

— emlékezett vissza Ágnes.