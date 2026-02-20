Hagyta barátnőjét halálra fagyni a hegyen, most megosztotta utolsó szavait

Thomas Plamberger a vádak szerint tavaly januárban magára hagyta párját a hegyen. A nő az utolsó óráit egyedül töltötte, mígnem halálra fagyott.

Halálra fagyott a hegyen a fiatal nő / Fotó: freepik.com

A 33 éves Kerstin Gurtner kihűlés következtében hunyt el, mindössze 45 méterrel a Grossglocknercsúcsa alatt. A 39 éves Plamberger a fagyos, -20°C-os időben már képtelen volt mozogni, Kerstin pedig úgy ítélte meg, nem tud rajta segíteni.

Magára hagyta párját, halálra fagyott a nő a hegyen

Az ügyészség azzal érvel, a rutinos hegymászónak tudnia kellett, hogy két órával a biztonságosnak ítélt idő után indultak csak útnak. Ami ennél is rosszabb, miután bekövetkezett a baj, nem jelzett egy felettük alacsonyan elrepülő helikoptereknek segítségért.

Plamberger állítólag a túrára összecsomagolt takarók és szélálló menedék nélkül hagyta magára élettársát, kitéve az elemeknek, miközben kimerült, kihűlt és dezorientált lett. Végül egyedül elhagyta a hegyet, majd bement a legközelebbi kunyhóba segítséget kérni. Mikor több mint 6 órával később visszatért, a nő már halott volt.

Mivel több hegymászási tapasztalattal rendelkezett, mint párja, a hatóságok a férfit tartják felelősnek. Plamberger azonban ragaszkodik hozzá, hogy a történtek csupán egy tragikus baleset következményei voltak.

A nő utolsó szavai

A bíróság előtt megosztotta a nő utolsó szavait is:

Azt mondta, menjek

– állítja Plamberger, aki másfél órát töltött barátnője mellett, mielőtt végleg magára hagyta volna.

Plamberger azt állította, hogy elhunyt partnere „fizikailag fitt” volt, bár az ügyészek szerint a nő sokkal kevésbé volt tapasztalt a hegymászásban, mint ő. Az elhunyt Kristin édesanyja Plambergert pártját fogja, szerinte a férfi nem tehet a kialakult helyzetről.

A bíróság az ügyben még nem hozott ítéletet, a Lad Bible szerint a férfi akár három év börtönbüntetés elé is nézhet.