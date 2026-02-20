Hagyta barátnőjét halálra fagyni a hegyen, most megosztotta utolsó szavait

Thomas Plamberger a vádak szerint tavaly januárban magára hagyta párját a hegyen. A nő az utolsó óráit egyedül töltötte, mígnem halálra fagyott.
A 33 éves Kerstin Gurtner kihűlés következtében hunyt el, mindössze 45 méterrel a Grossglocknercsúcsa alatt. A 39 éves Plamberger a fagyos, -20°C-os időben már képtelen volt mozogni, Kerstin pedig úgy ítélte meg, nem tud rajta segíteni.
Az ügyészség azzal érvel, a rutinos hegymászónak tudnia kellett, hogy két órával a biztonságosnak ítélt idő után indultak csak útnak. Ami ennél is rosszabb, miután bekövetkezett a baj, nem jelzett egy felettük alacsonyan elrepülő helikoptereknek segítségért.
Plamberger állítólag a túrára összecsomagolt takarók és szélálló menedék nélkül hagyta magára élettársát, kitéve az elemeknek, miközben kimerült, kihűlt és dezorientált lett. Végül egyedül elhagyta a hegyet, majd bement a legközelebbi kunyhóba segítséget kérni. Mikor több mint 6 órával később visszatért, a nő már halott volt.
Mivel több hegymászási tapasztalattal rendelkezett, mint párja, a hatóságok a férfit tartják felelősnek. Plamberger azonban ragaszkodik hozzá, hogy a történtek csupán egy tragikus baleset következményei voltak.
A bíróság előtt megosztotta a nő utolsó szavait is:
Azt mondta, menjek
– állítja Plamberger, aki másfél órát töltött barátnője mellett, mielőtt végleg magára hagyta volna.
Plamberger azt állította, hogy elhunyt partnere „fizikailag fitt” volt, bár az ügyészek szerint a nő sokkal kevésbé volt tapasztalt a hegymászásban, mint ő. Az elhunyt Kristin édesanyja Plambergert pártját fogja, szerinte a férfi nem tehet a kialakult helyzetről.
A bíróság az ügyben még nem hozott ítéletet, a Lad Bible szerint a férfi akár három év börtönbüntetés elé is nézhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.