Az édesanya kilenc gyereket hozott világra négy különböző férfitól. Az anya elmondta, hogy sokan kritizálják, még a családja is azt tanácsolja neki, hogy lassítson.

Még nagyobb családot tervez a kilencgyerekes anya Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Még több gyereket tervez a kilencgyerekes anya

A 27 éves Whittney Dawn 16 évesen esett teherbe, és most a tizedik gyermeke születésére készül jelenlegi partnerétől. Az elfoglalt anyuka elmondta, hogy családja óva intette attól, hogy még több gyermeket vállaljon, ám ő eltökélten kitart döntése mellett.

Miután őszintén beszélt nyüzsgő otthona mindennapjairól, az anyukát kegyetlenül megtámadták online.

Online sok negatív kommentet kapunk, például azt mondják, tartsam zárva a lábaimat, vagy megkérdezik, hogy tudom-e, mi az a fogamzásgátlás! Azt hiszik, hogy emiatt abbahagyhatom a gyerekvállalást? Hát nem!

A 27 éves Whittney elmondta, hogy első terhessége során az apa elhagyta. Később találkozott egy másik partnerrel, akivel három gyermeke született, de a kapcsolat nem működött. Ezután egy harmadik férfival ikreket hozott világra, majd szakított, mielőtt megismerkedett jelenlegi párjával, Williammel. A párnak három közös gyermeke van, és további babát terveznek.

Whittney jelenleg kilenc gyerek édesanyja: a 10 éves Brandon, a 9 éves Kinley, a 8 éves Namaya, a 7 éves Dawson, az 5 éves Cambriella és Camden ikrek, a 4 éves Octavia, a 3 éves Liam, valamint a két hónapos Kyus.

William imádta, hogy ennyi gyerekem van. Annyira jó volt látni, hogy valaki a sajátjaiként szereti az őket. Az első naptól kezdve csodálatos apa volt

Az interjú alatt sokan bírálták a párt, azt állítva, hogy túl sok gyermek mellett nem lehet mindenre kellő figyelmet fordítani, ezért döntésük önző. Mások viszont kiálltak mellettük, mondván, hogy ők is nagy családból származnak, és mindenkit egyformán szerettek a szüleik - írja a Mirror.