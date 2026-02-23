„Hat szervemet távolították el, miután az orvosok évekig figyelmen kívül hagyták a hasi fájdalmaimat”

Rengeteget aggódott egy anya szokatlan tünetei, köztük a kíméletlen hasfájás miatt, mégis az orvosok 7 éven át nem foglalkoztak vele. Végül 6 szervét kellett eltávolítani a betegség előrehaladása miatt.

Nem foglalkoztak a nő tüneteivel az orvosok (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tünetei ellenére későn vették észre a rákot

A 36 éves Caroline Padmore azt állítja, hogy akár meg is halhatott volna, ha a betegségének diagnosztizálása tovább tart, ugyanis a visszatérő fájdalmak mögött narancs méretű daganatok bújtak meg. Az előrehaladott rák diagnózisa hatalmas következményekkel járt az életére nézve, és küzdelme még nem ért véget.

Az orvosok azt gondolták, hogy túl fiatal ahhoz, hogy rákos legyen, és a vizsgálatok sem mutatták ki a problémát. Azonban mikor végre megkapta a diagnózist, olyan volt mintha hirtelen elhagyta volna testét.

Olyan érzés volt, mint egy testen kívüli élmény. Úgy éreztem, figyelmen kívül hagynak, és nem hallgatnak meg. Viszont egy részem egyszerűen elhitte, amit mondtak, és soha nem gondoltam volna, hogy ez valami ilyen szörnyű dolog lesz... Most már kevésbé érzem magam nőnek, hogy megfosztottak a szerveimtől

- emlékezett vissza.

Caroline hét éven át ment be újra és újra a sürgősségire súlyos hasi fájdalommal, ami annyira kínzó volt, hogy néha összeesett. Az orvosok folyamatosan azt mondták neki, hogy a fájdalma valószínűleg olyan problémáknak köszönhető, mint a policisztás petefészek szindróma, a vakbélgyulladás vagy a menstruációs fájdalmak.

Tünetei ellenére még első gyermekét, Leót is kihordta, majd ezután derült ki a lesújtó igazság.

2024 októberében szültem meg a babámat, és decemberben újra jelentkeztek a fájdalmak

- mondta Caroline, aki Timperleyben él.

Mivel túl hosszú volt a várakozási idő a kórházban inkább hazament, majd egy héttel később elment háziorvosához, mivel ekkor már hányt a fájdalomtól.

A háziorvos megtapogatta a hasamat, és kórházba küldött, ahol ultrahangvizsgálatot és CT-vizsgálatot végeztek rajtam.

Végül 2025 januárjában küldték biopsziára a hasában lévő narancs méretű daganatok miatt, majd mindössze két héttel később egy olyan típusú petefészekrákot diagnosztizáltak nála, amely gyakoribb a fiatalabb nőknél.