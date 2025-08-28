Tamás és Petra, a súlyosan beteg testvérpár csak ebben reménykedhet!

A Pihokker család élete sosem volt könnyű. Viktória és férje két különösen sok törődést igénylő, súlyosan beteg gyermeket nevelnek: a kis Tamást, aki koraszülötten jött világra és egy ritka genetikai betegséggel küzd, mely izomsorvadással jár, valamint nővérét, az ötéves Petrát, aki autizmus spektrumzavarral él.

Az egész család egy képen. A súlyosan beteg testvérpáros, Tamás és Petra a szüleik ölében. Fotó: Olvasói

Két súlyosan beteg gyermeket nevel Viktória

A legnagyobb reményt jelenleg a rendszeres fejlesztések és terápiák jelentik, ezek azonban hatalmas anyagi terhet rónak rájuk.

Tamás betegsége neurológiai/idegrendszeri eredetű, aminek az egyik sajnálatos következménye, hogy gyengék az izmai és elsorvadnak. Ez sajnos nem gyógyítható, állapota lassan, de folyamatosan romlik. Azért küzdünk nap mint nap, hogy minél tovább megőrizhesse az izomerejét, és egyszer talán megtörténhet a csoda, hogy önállóan is megtegye az első lépéseit

– mondta el lapunknak Pihokker-Kalmár Viktória Szandra, a gyermekek édesanyja.

A kisfiú hetente több terápián vesz részt: konduktív fejlesztésen, neurohidroterápiás foglalkozásokon és gyógytornán, emellett havonta egyhetes intenzív fejlesztéseken is. A család mindent megtesz a fejlődésért, de ezek a fejlesztések hatalmas anyagi terhet jelentenek.

Petra helyzete sem könnyebb. Az 5 éves kislány teljes mértékben az édesanyjára és édesapjára szorul. Tavaly óta egy speciális gyógypedagógiai magánóvodába jár, ahol autizmus-specifikus fejlesztéseket kap. Itt részt vesz csoportos és egyéni foglalkozásokon, kutyás- és zeneterápián is.

A zene különösen sokat segít neki, kommunikációja rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban

– mesélte nekünk Viktória.

A család azonban anyagilag egyre nehezebben bírja a rengeteg fejlesztést, ezért most gyűjtést indítottak.

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki eddig mellénk állt. Az adományoknak köszönhetően már Tamás négyheti intenzív terápiájának költsége összegyűlt. Nem tudjuk elégszer megköszönni, hogy támogatják gyermekeinket

– írta az édesanya a Tamás és Petra világa nevű Facebook-oldalon.

Tehát most minden apró segítség számít, hiszen Tamás és Petra számára a terápiák jelenthetik az egyetlen esélyt arra, hogy teljesebb életet élhessenek.