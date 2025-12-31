"Segítség egy kis hős számára" – a Bors olvasóin is múlik, ingyenes terápiát nyerhet a súlyosan beteg Tamás

Most egyetlen kattintás is sokat jelenthet a súlyosan beteg kisfiúnak. A ritka genetikai betegségben szenvedő Tamásnak jelenleg a Szívvel Lélekkel a Tartós Betegekért Alapítvány szavazásának végeredménye jelenti az esélyt arra, hogy egy ingyenes, intenzív mozgásfejlesztő terápián vehessen részt az Apróka Fejlesztőházban.

Az Apróka Fejlesztőházban szakértő kezek között találná magát a súlyosan beteg Tamás Fotó: Facebook / Pihokker-Kalmàr Viktòria Szandra

Tamás betegsége neurológiai, idegrendszeri eredetű és izomsorvadással jár.

Az állapota pedig bár lassan, de folyamatosan romlik

– mondta el lapunknak Pihokker-Kalmár Viktória Szandra, a gyermek édesanyja. A kisfiú koraszülötten jött világra, izmai gyengék, sorvadnak, a járás is komoly kihívást jelent számára. Ezért a rendszeres fejlesztések kulcsszerepet játszanak abban, hogy minél tovább megőrizhesse az izomerejét. Nemrég pedig egy különleges lehetőség nyílt meg a család előtt: a Szívvel Lélekkel a Tartós Betegekért Alapítvány egy szavazást hirdetett, amelynek nyertese kétórányi intenzív mozgásfejlesztést kap az Apróka Fejlesztőházban.

A kezdeményezés lényege egyszerű: az a gyermek nyeri el a terápiás lehetőséget, aki a legtöbb szavazatot gyűjti össze az alapítvány közösségi oldalán. A szavazáson nemcsak az alapítvány támogatottjai, hanem minden olyan gyermek részt vehet, aki állapota miatt mozgásfejlesztésre, rehabilitációra szorul, és ezt orvosi dokumentumokkal igazolni tudja.

Miért indult el a szavazás?

A kezdeményezés hátteréről Magyar Ildikó, az alapítvány elnöke számolt be lapunknak. Elmondta, hogy tudatos döntés volt, hogy közösségi szavazással hirdetik meg ezt a lehetőséget.

„Alapítványunk működésében fontos a közösség bevonása és az átláthatóság. A szavazás lehetőséget ad arra, hogy az emberek lássák és értsék, hogyan születnek meg a döntések, miközben a figyelem a tartósan beteg gyermekek helyzetére irányul.”

Az alapítvány elnöke szerint: ez nem egyszerű nyereményjáték, hanem egy valódi összefogás. A cél az, hogy a közösség együtt segítsen egy rászoruló gyermek fejlődésében.

A szavazásra rengeteg a jelentkező, nem csoda, hiszen az intenzív terápiák sok család számára anyagilag elérhetetlenek lennének. Az alapítvány elnöke szerint ezek a lehetőségek nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is hatalmas segítséget jelentenek a családoknak.

„Fontos számunkra, hogy ne egyszeri támogatásban gondolkodjunk. A fejlesztéseknek legyen folyamata, nyomon követhető eredménye, és a családok a támogatás után se maradjanak egyedül.”

Magyar Ildikó arról is beszélt, hogy sok szülő videókkal számol be a gyermeke fejlődéséről.

„Megható látni, amikor olyan gyerekek lépkednek – segédeszközzel vagy akár önállóan –, akikről korábban azt mondták, hogy erre nem lesznek képesek.”

Továbbá kihangsúlyozták: „Sajnos anyagi lehetőségeink korlátozottak, de azt gondoljuk, hogy ez is segítség lehet egy kis hős számára” –, hozzátéve: minél több szavazat gyűlik össze egy gyermek neve mellett, annál nagyobb az esélye annak, hogy részt vehet a fejlesztésen.