"Segítség egy kis hős számára" – a Bors olvasóin is múlik, ingyenes terápiát nyerhet a súlyosan beteg Tamás

Most egyetlen kattintás is sokat jelenthet a súlyosan beteg kisfiúnak. A ritka genetikai betegségben szenvedő Tamásnak jelenleg a Szívvel Lélekkel a Tartós Betegekért Alapítvány szavazásának végeredménye jelenti az esélyt arra, hogy egy ingyenes, intenzív mozgásfejlesztő terápián vehessen részt az Apróka Fejlesztőházban.
Tamás betegsége neurológiai, idegrendszeri eredetű és izomsorvadással jár.
Az állapota pedig bár lassan, de folyamatosan romlik
– mondta el lapunknak Pihokker-Kalmár Viktória Szandra, a gyermek édesanyja. A kisfiú koraszülötten jött világra, izmai gyengék, sorvadnak, a járás is komoly kihívást jelent számára. Ezért a rendszeres fejlesztések kulcsszerepet játszanak abban, hogy minél tovább megőrizhesse az izomerejét. Nemrég pedig egy különleges lehetőség nyílt meg a család előtt: a Szívvel Lélekkel a Tartós Betegekért Alapítvány egy szavazást hirdetett, amelynek nyertese kétórányi intenzív mozgásfejlesztést kap az Apróka Fejlesztőházban.
A kezdeményezés lényege egyszerű: az a gyermek nyeri el a terápiás lehetőséget, aki a legtöbb szavazatot gyűjti össze az alapítvány közösségi oldalán. A szavazáson nemcsak az alapítvány támogatottjai, hanem minden olyan gyermek részt vehet, aki állapota miatt mozgásfejlesztésre, rehabilitációra szorul, és ezt orvosi dokumentumokkal igazolni tudja.
A kezdeményezés hátteréről Magyar Ildikó, az alapítvány elnöke számolt be lapunknak. Elmondta, hogy tudatos döntés volt, hogy közösségi szavazással hirdetik meg ezt a lehetőséget.
„Alapítványunk működésében fontos a közösség bevonása és az átláthatóság. A szavazás lehetőséget ad arra, hogy az emberek lássák és értsék, hogyan születnek meg a döntések, miközben a figyelem a tartósan beteg gyermekek helyzetére irányul.”
Az alapítvány elnöke szerint: ez nem egyszerű nyereményjáték, hanem egy valódi összefogás. A cél az, hogy a közösség együtt segítsen egy rászoruló gyermek fejlődésében.
A szavazásra rengeteg a jelentkező, nem csoda, hiszen az intenzív terápiák sok család számára anyagilag elérhetetlenek lennének. Az alapítvány elnöke szerint ezek a lehetőségek nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is hatalmas segítséget jelentenek a családoknak.
„Fontos számunkra, hogy ne egyszeri támogatásban gondolkodjunk. A fejlesztéseknek legyen folyamata, nyomon követhető eredménye, és a családok a támogatás után se maradjanak egyedül.”
Magyar Ildikó arról is beszélt, hogy sok szülő videókkal számol be a gyermeke fejlődéséről.
„Megható látni, amikor olyan gyerekek lépkednek – segédeszközzel vagy akár önállóan –, akikről korábban azt mondták, hogy erre nem lesznek képesek.”
Továbbá kihangsúlyozták: „Sajnos anyagi lehetőségeink korlátozottak, de azt gondoljuk, hogy ez is segítség lehet egy kis hős számára” –, hozzátéve: minél több szavazat gyűlik össze egy gyermek neve mellett, annál nagyobb az esélye annak, hogy részt vehet a fejlesztésen.
Tamás édesanyja a közösségi oldalán kérte az emberek segítségét. Viktória szerint a gyógytornával kombinált intenzív terápia óriási segítséget jelentene: nemcsak az izomerősítésben, hanem abban is, hogy Tamás szakember segítségével gyakorolhassa a járást.
Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Viktória és férje két súlyosan beteg gyermeket nevel. Tamás betegsége nem gyógyítható, de a fejlesztések lassíthatják az állapotromlást, és esélyt adhatnak arra, hogy a kisfiú egyszer önállóan is megtegye első lépéseit.
A szavazatokat 2026. január 4-én éjfélig várja az alapítvány. Ezt követően hirdetik ki a nyertest, és veszik fel a kapcsolatot a gyermek szüleivel.
