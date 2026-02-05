Nyolc orvos sem hitte el a tüneteit – veserákkal diagnosztizálták az édesanyát: „Senki sem vett komolyan”

Hónapokon, sőt éveken át szenvedett megmagyarázhatatlan tünetektől Schayene Silva, mire végül kiderült: súlyos betegséggel küzd. A kétgyermekes édesanya története sokkoló példája annak, milyen következményekkel járhat, ha az orvosok újra és újra félvállról veszik a betegek panaszait.

Súlyos mulasztást szenvedett el az édesanya

Az édesanya fájdalmas diagnózist kapott

A 38 éves oklahomai butik ­tulajdonos 2022 februárjában költözött új otthonába, ám nem sokkal később kínzó gyomorégés, köhögés és hányás jelentkezett nála. Egy évvel később egy furcsa, tompa fájdalmat is észrevett az oldalában. Nem volt éles, mégis állandó volt, egy csendes, de kitartó jelzés, hogy valami nincs rendben.

Silva orvosról orvosra járt, ám panaszait sorra elbagatellizálták. Nyolc különböző szakember mondta neki, hogy csupán gázosodásról, izomhúzódásról vagy idegi fájdalomról van szó.

„Folyamatosan azt éreztem, hogy nem vesznek komolyan. Tudtam, hogy nem normális, ha valaki állandó fájdalomban él”

– idézte fel később.

Végül 2024 őszén egy orvos mégis továbbküldte MRI- és CT-vizsgálatra. Az eredmények sokkolóak voltak: daganatot találtak a bal veséjén, és első stádiumú világossejtes veserákot diagnosztizáltak nála, ami a betegség leggyakoribb formája.

„Csak arra tudtam gondolni, hogy meg fogok halni. Két kisfiam van”

– mondta.

Silvát 2025 áprilisában megoperálták, a daganatot eltávolították, és az időben felfedezett betegség miatt rákmentesnek nyilvánították. Az édesanya azonban nem nyugodott bele abba, hogy mindez puszta balszerencse volt.